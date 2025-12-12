Erfolg für die Monoblock-Wärmepumpe WKM Pro von REMKO: Sie erhält den German Design Award 2026 in der Kategorie Energy. Bild: REMKO, Lage
12.12.2025  Pressemeldung Alle News von REMKO

Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2026: die Remko Wärmepumpe WKM Pro

Wenn Technik und Design eine enge Verbindung eingehen, entsteht etwas Außergewöhnliches.

Genau das ist REMKO mit der Monoblock-Wärmepumpe WKM Pro gelungen. Die Auszeichnung German Design Award in der Kategorie Energy unterstreicht, dass Gestaltung zusammen mit Funktionalität und Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit zu denken ist.

Die Entwicklung der WKM Pro folgte der klaren Linie, eine kompakte, effiziente und umweltfreundliche Wärmepumpe für den Außenbereich auf den Markt zu bringen. Alle relevanten technischen Details sind im hermetisch geschlossenen Außenmodul integriert, was die Installation deutlich vereinfacht. Ergänzt wird das Innenleben mit einem puristischen, geometrisch klaren Design, das in seiner präzisen Linienführung Wertigkeit und technologische Kompetenz vermittelt.

Dies gilt für jede der vier Leistungsklassen, in der die WKM Pro zur Verfügung steht. Über das Spektrum von 1 bis 17 kW hinaus lassen sich die beiden größeren Modelle zur Duovariante verbinden, sodass bis 34 kW erreicht werden. Durch ihre ausgefeilte Technik liefert die Wärmepumpe bis zu 75 °C Vorlauftemperatur. Als Kältemittel wird R290 eingesetzt.

Darüber hinaus kann das Gerät in zeitgemäße technische Infrastruktur eingebunden werden. Dazu zählen WiFi-Verbindung, Anschluss ans Smart-Grid-Stromnetz und BEG-konforme Effizienzanzeige. Mit dem Smart-Control-Erweiterungsmodul lassen sich zusätzliche Funktionen realisieren.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.

REMKO GmbH & Co. KG
REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12
32791 Lage
Deutschland
Telefon:  05232 - 606-0
www.remko.de
