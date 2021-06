Pressemeldung

Gleich zwei Geberit Produkte erhielten 2021 den international renommierten iF DESIGN AWARD: Neben der neuen bodenebenen Duschfläche Olona konnte die Komplettbadserie iCon mit ihrem aktuellen Design- und Funktions-Update bei der Jury punkten.

Das Team des iF DESIGN AWARD bewertete 2021 rund 10.000 Einsendungen aus 60 Ländern. Darunter wurden zwei Neuheiten aus dem Hause Geberit prämiert.

Duschfläche Geberit Olona

Die bodenebene Duschfläche Geberit Olona begeisterte die Juroren mit schlichtem Design und hoher Funktionalität. Geberit Olona besteht aus widerstandfähigem, fleckenunempfindlichem Steinharz und bietet hohe Rutschsicherheit (Antirutschklasse B). Die schlichte mattweiße Oberfläche harmoniert mit allen Boden- und Wandbelägen.

Einen Blickfang bietet das minimalistische Design des Ablaufs: Ein dezenter Chromring umfasst den mattweißen Ablaufdeckel. Das erzeugt einen besonderen optischen Effekt. Der Deckel scheint zu schweben. Praktisch: Ein Kammeinsatz direkt unterhalb des Ablaufdeckels hält Haare und groben Schmutz zurück und lässt sich mit einem einfachen Handgriff entnehmen und von diesen Rückständen befreien.

Geberit bietet die neue Duschfläche in insgesamt 20 unterschiedlichen Abmessungen an – 16 rechteckige und vier quadratische Größen. So findet sich für nahezu jeden Badgrundriss die passende Lösung. Dank durchdachter Systemtechnik und integriertem Dichtvlies können Fachleute die Duschfläche schnell und sicher einbauen. Diese Eigenschaften überzeugten die Jury in allen Bewertungspunkten.

Komplettbadserie Geberit iCon

Bereits seit vielen Jahren ist die Komplettbadserie Geberit iCon wegen ihres modernen Designs und der klaren Linien bei Badgestaltern beliebt, die eine überzeugende Lösung im mittleren Preissegment suchen. Den iF DESIGN AWARD 2021 errang Geberit für sein iCon Design-Update und die durchdachte Sortimentserweiterung.

Die Highlights der Neugestaltung: Das modulare Möbelkonzept von Geberit iCon bietet einen nahezu unendlichen Gestaltungsspielraum. Neben den bestehenden Farben weiß hochglänzend und weiß matt sowie lava matt stehen bei den Oberflächen nun zusätzlich sandgrau hochglänzend, Eiche sowie Nussbaum hickory zur Wahl. Geberit ergänzte die iCon Waschtische um Modelle in besonders schlanker Ästhetik im Light-Rim-Design mit einer Randhöhe von 5,5 Zentimetern. Neue Slim-Rim-Möbelwaschtische mit filigranen 1,5 Zentimetern Kantenhöhe bringen neue Leichtigkeit ins Bad. Kunden können bei Geberit iCon aus insgesamt 27 neuen Formen und Größen das für sie passende Waschtischmodell wählen.

Mehr Stauraum unter dem Waschtisch schafft das neue Clou-Ablaufsystem. Aussparungen für den Siphon sind damit nicht mehr nötig. Die passenden iCon Waschtischunterschränke mit praktischen Schubladen bieten dadurch mehr Platz für Pflegeutensilien. Wer möchte, lässt seitlich Lichtleisten integrieren und sorgt damit für mehr Helligkeit und eine edle Optik in den Auszügen.

Auch das iCon WC-Sortiment bekam Zuwachs: Ein neues wandhängendes Modell überzeugt mit moderner runder Optik, verdeckter Wandbefestigung und optimierter Rimfree-Technologie. Innovativ ist der eigens entwickelte Spülverteiler aus Kunststoff, der eine strömungsoptimierte Ausspülung gewährleistet und optimal auf alle Geberit Spülsysteme abgestimmt ist. Dank QuickRelease-Funktion lassen sich WC-Sitz und -Deckel im aufgeklappten Zustand mit einem einfachen Handgriff abnehmen, was die Reinigung des WCs sehr erleichtert.

Durchdachte Technik, gradlinig-moderner Look: Mit dieser Kombination überzeugte die iCon Badserie von Geberit beim iF DESIGN AWARD.