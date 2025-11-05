Dornbracht erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2026. Der Armaturenhersteller wird damit als Vorreiter und Impulsgeber für die Nachhaltigkeitstransformation in der Branche „Sanitärtechnik“ gewürdigt. Copyright: Dornbracht

Dornbracht erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2026 in der Kategorie Sanitärtechnik. Die Jury würdigt damit die konsequente und zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie des Armaturenherstellers aus Iserlohn. Die Auszeichnung würdigt die Vorreiterrolle des Unternehmens – und den klaren Anspruch, die Branche verantwortungsvoll zu prägen.

Die Fachjury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises bewertet Unternehmen jeder Branche auf Basis transparenter Juryregeln, fundierter Unterlagen, öffentlich zugänglicher Informationen, ihrer eigenen Expertise sowie der Scorings des Recherchepartners score4more. Im Mittelpunkt steht die Transformationsleistung eines Unternehmens. Ergänzend finden Aspekte wie Innovationskraft, Skalierbarkeit, Signalwirkung, Entwicklungspotential und langfristige Verantwortung Berücksichtigung.

Dornbracht überzeugte die Jury als weltweit erster Hersteller, der seine eigenen Armaturen zurücknimmt, sie handwerklich neu aufbereitet und sie wieder dem Markt zuführt. Dabei stehen der Werterhalt der Produkte und ein minimierter Ressourceneinsatz im Fokus. Mit den Dornbracht ReCrafted-Armaturen werden im Vergleich zu einem Neuprodukt rund 40 Prozent an CO2-Emissionen eingespart.

Dornbracht ReCrafted ist Teil eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes. So legt das Unternehmen großen Wert auf kurze Beschaffungswege: Der Großteil der Rohstoffe und Vorprodukte kommt aus einem Umkreis von 200 Kilometern, 80 Prozent der Materialien stammen aus Deutschland, über 90 Prozent aus Europa. Geachtet wird darüber hinaus auf eine saubere Produktion: Überschüssige Materialien werden mittels eines eigenen Abfallmanagement-Systems zu 96 Prozent wiederverwertet. Mit modernsten Absauganlagen und Filtersystemen werden kritische Flüssigkeiten und Stäube gebunden, um zu verhindern, dass sie in die Umwelt gelangen. Auch die Langlebigkeit der Produkte spielt im Sinne der Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle: So überdauern die Designklassiker zum Teil Generationen.

„Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen – für unsere Produkte, unsere Mitarbeitenden und für kommende Generationen. Dafür haben wir mit unserer ganzheitlichen Strategie eine starke Basis geschaffen, auf die wir stolz sein können. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das gesamte Dornbracht-Team, das mit Leidenschaft, Überzeugung und Beharrlichkeit daran arbeitet, unseren Nachhaltigkeitsbeitrag kontinuierlich zu erhöhen“, so Caroline Schmitt, Geschäftsführung Dornbracht.