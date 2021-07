Pressemeldung

Fachhandwerker, die ihren Kunden eine Klimatisierungslösung inklusive Warmwasserkomfort anbieten möchten, schöpfen mit Buderus jetzt aus dem Vollen: Mit einer neuen Hydrobox lassen sich VRF-Klimasysteme nicht nur zum Heizen und Kühlen, sondern zugleich auch zur Warmwasserbereitung einsetzen. VRF steht für „Variable Refrigerant Flow“ – die Klimasysteme bestehen aus je einer Außeneinheit und bis zu 64 Inneneinheiten und arbeiten nach dem Prinzip einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Buderus bietet die Hydrobox AF-HB 140-1 als Komponente für VRF-Klimasysteme AF6300A an.

Weiterer Vorteil für Anlagenbetreiber: Seit 2021 sind diese Systeme als Luft-Luft-Wärmepumpen in Nichtwohngebäuden mit 35 Prozent förderfähig über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Wird mit dem VRF-System ein Ölkessel ersetzt, gibt es sogar bis zu 45 Prozent Zuschuss.

Geeignet für jeden Klimatisierungsplan

Fachkunden haben bei den VRF-Klimasystemen die Wahl. Für gleichzeitiges Kühlen und Heizen unterschiedlicher Räume bietet sich das Drei-Leiter-System AF6300A mit Wärmerückgewinnung an: Dabei führen drei Kältemittelleitungen (Flüssigkeits-, Sauggas- und Heißgasleitung) von der Außeneinheit in das Gebäude. Diese Geräteserie ist optional mit der neuen Hydrobox erweiterbar – das System erzeugt darüber zusätzlich noch warmes Wasser. Die Hydrobox hat dazu einen weiteren Kältekreislauf (R-134a) inklusive Kompressor. Mit den Wärmerückgewinnungs-Klimageräten der Serie AF6300A lassen sich bis zu 58 Inneneinheiten im System verbinden, in Kaskade bis zu 64. Die Leistungsbereiche liegen zwischen 22 kW und 50 kW, in Kaskade bis zu 150 kW.

Anlagenbetreiber profitieren von maximalem Komfort: Alle angeschlossenen Räume können unabhängig voneinander zwischen Kühlen und Heizen wählen – das ist insbesondere bei einer monovalenten Betriebsweise vorteilhaft, beispielsweise im Hotel. Energie, die den zu kühlenden Räumen entzogen wird, ist für die Beheizung anderer Räume oder zur Warmwasserbereitung nutzbar, speziell im Sommer. Diese Wärmerückgewinnung erhöht die Effizienz wesentlich.

Ist keine Wärmerückgewinnung gewünscht, können Fachpartner auf die Zwei-Leiter-Systeme MDCI und AF5300A setzen – damit ist eine Betriebsart für das Gesamtsystem möglich, alle angeschlossenen Räume werden entweder gekühlt oder geheizt. Die MDCI-Serie zeichnet sich durch Mini-DC-Inverter-Klimageräte aus, bis zu 15 Inneneinheiten lassen sich anschließen – mit Leistungsbereichen von 8 kW bis 45 kW optimal für kleine Büros oder Geschäfte. Die Serie AF5300A mit Leistungsbereichen zwischen 25 und 90 kW ist für den Anschluss von bis zu 53 Inneneinheiten geeignet – in Kaskade bis zu 270 kW und bis zu 64 Inneneinheiten. Anwendungsfreundliche und intuitiv bedienbare Regelungskomponenten runden das System ab, vom IR-Fernregler oder kabelgebundenen Einzel-/Gruppenregler über Zentralregler mit Touchdisplay und integriertem Webbrowser für die Fernsteuerung bis zu Gateways mit entsprechender Gebäudeleitsystem-Software.

Ein Ansprechpartner fürs Heizen und Kühlen

Fachpartner, die auf VRF-Systeme von Buderus setzen, haben einen Ansprechpartner fürs Heizen, Kühlen, für die Systemtechnik rund um die Warmwasserbereitung und für die Regelung. Die VRF-Klimasysteme erweitern das Buderus Portfolio aus Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen um effiziente Luft-Luft-Wärmepumpen. Dank Zwei- und Drei-Leiter-Systemen stehen für jeden Gebäudetyp und jede Anforderung die passenden Klimatisierungslösungen zur Verfügung.