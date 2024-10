2010 zum ersten Mal erschienen, sind die beiden Ratgeber von ORANIER Standardwerke, wenn es um wasserführende Feuerstätten geht. Mehr noch: Mit einer verkauften Stückzahl von über 50.000 Exemplaren sind sie echte Dauerbrenner.

Der „Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen“ bietet umfangreiche Informationen über Aufbau, Funktion und Realisation. Nach einer kurzen Einführung wird die Installation erläutert. Detaillierte Skizzen und Schaltungsbeispiele helfen bei der Planung sowie Musterformeln bei der Berechnung des Raumwärmebedarfes. Ausführlich erklärt wird auch die Auslegung des Speichers, der Hydraulik und des Schornsteins.

Der „Ratgeber für Pelletöfen“ gibt Ratschläge und Anleitungen zur Auswahl des optimalen Gerätes. Die Autoren beginnen mit einer ausführlichen Vorstellung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen. Weitere Schwerpunkte sind die Integration in das Gesamtsystem sowie der Aufbau einer hybriden Heizungsanlage. Viele Bilder und Grafiken sowie ein allgemein verständlicher Text machen das Lesen leicht und kurzweilig, sodass sich beide Bücher nicht nur an Fachleute, sondern auch an Auszubildende und interessierte Hausbesitzer richten.

Umfassende Nachschlagewerke

Auf jeweils über 200 Seiten gehen die beiden Autoren Schmidt und Grotjan auf die jeweilige Thematik ein. Als langjährige Mitarbeiter in den Bereichen Verbrennungstechnik und Geräteentwicklung der ORANIER Heiztechnik verfügen sie über umfangreiche Erfahrungen in Theorie und Praxis. Wissen, das sie seit Jahren in den beiden Fachbüchern teilen. Die Ratgeber sind im Buchhandel für jeweils 19,90 Euro oder direkt bei ORANIER erhältlich. Weitere Informationen unter www.oranier.com.