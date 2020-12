Mit dem DIRTMAG-Schlammabscheider (aus Stahl) der Serie 5466 hat Caleffi einen magnetischen Schlammabscheider für große Heizungsanlagen im Programm. Der in den Dimensionen DN 50 bis DN 150 erhältliche große DIRTMAG mit Flanschanschlüssen (für horizontale Rohrleitungen) ist bis zu einer maximalen Durchflussmenge von 1436,6 l/min ausgelegt.

In jeder Heizungsanlage gibt es genügend metallische Komponenten, wie beispielsweise Heizkörper, die durch Abrieb metallische Bestandteile ins Heizungswasser abgeben. Selbst „frisches, nach den Anforderungen der VDI 2035 aufbereitetes Heizungswasser“ enthält nach kurzer Betriebszeit sogenanntes Magnetit. Diese ferromagnetischen Verunreinigungen stellen jedoch für moderne Heizungsanlagen eine Bedrohung dar, da sie in aller Regel mit einer elektronisch gesteuerten Hocheffizienz-Umwälzpumpe betrieben werden. Diese arbeitet praktisch ohne mechanische Bauteile. Ihr energieeffizientes Wirkprinzip beruht auf einem Dauermagnet-Motor. Und jeder Magnet zieht bekanntlich Eisen an. So besteht die Möglichkeit, dass sich ferromagnetische Bestandteile in der Pumpe ablagern. In Folge dieses Vorgangs können die Eigenschaften von Hocheffizienzpumpe negativ beeinträchtigt werden, insbesondere deren Wirkungsgrad. Eine wirksame technische Lösung, um diesem Problem vorzubeugen, sind die Schlammabscheider der DIRTMAG-Serie mit magnetischer Reinigungswirkung von Caleffi. Die hohe Reinigungsleistung der Schlammabscheider basiert dabei auf zwei Funktionsprinzipien:

1. Reinigungsstufe: Schmutzpartikel, insbesondere Schlamm, werden über mehrere, radial angeordnete Netzflächen des inneren Elements abgesondert. Durch das spezielle geometrische Konzept und das große Volumen wird die Strömungsgeschwindigkeit so weit herabgesetzt, dass die Verunreinigungen problemlos durch Schwerkraft in die große Sammelkammer absinken können. Dieses Prinzip, das ohne herkömmliche Filtertechnik auskommt, ermöglicht eine hohe Abscheidekapazität und separiert die im Kreislauf vorhandenen Nichteisen-Verunreinigungen ab einer Partikel-Mindestgröße von 5 µm. Die Druckverluste reduzieren sich mit dieser Technik auf ein Minimum und werden nicht von der angesammelten Partikelmenge beeinflusst.

Die zweite magnetische Reinigungsstufe separiert wirkungsvoll eisenhaltige Verunreinigungen aus dem Trägermedium. Bei der DIRTMAG-Flanschversion übernimmt diese Aufgabe ein Stabmagnet, der ein starkes Magnetfeld erzeugt. Der Magnet sitzt im unteren Teil des Gehäuses und ist in einer Hülse untergebracht. Wie bei allen DIRTMAG-Versionen können mit der Serie 5466 die metallischen Verunreinigungen zusammen mit den anderen Schmutzpartikeln, auch bei laufendem Betrieb, über einen Ablasshahn abgeschieden werden. Zuvor ist der Stabmagnet – nach Lösen eines Flügelgriffs – aus dem Gehäuse zu entnehmen. Zur leichteren Entnahme ist der Magnet in mehrere Segmente unterteilt. Zu beachten ist, dass unterhalb des Schlammabscheiders mindestens 16 cm Platz zur Entnahme des Magneten bleibt.

Der große DIRTMAG als Flanschversion ist in den Dimensionen DN 50, 65 (mit 7 Magnetsegmenten á 0,475 T Leistung) sowie DN 80, 100, 125 und DN 150 (mit 12 Magnetsegmenten á 0,475 T Leistung) erhältlich. Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar, bei einem Temperaturbereich von 0 - 100° C. Zulässige Arbeitsmedien sind, neben Wasser, Glykollösungen bis 50 %. Zur Standardausrüstung gehört eine im Warmverfahren vorgeformte Isolierung gegen Wärmeverlust. Zusätzlich ist es möglich einen MAXCAL Schnellentlüfter auf dem oberen Stutzen (3/4“ AG) zu montieren. Angesammelte Luft kann damit automatisch abgeschieden werden. Vorzugsweise sollten die magnetischen Schlammabscheider der Serie 5466 an der Rücklaufleitung vor dem Wärmeerzeuger und auch vor der Pumpe installiert werden.