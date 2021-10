Pressemeldung

Der AUTOFLOW Serie 128 von Caleffi mit einer Kartusche aus hochbeständigem Polymer als kompakte Version in Schrägsitzbauform. Fotonachweis: Caleffi

Der energiesparende, wirtschaftliche und reibungslose Betrieb von Heizungsanlagen ist im hohen Maße vom hydraulischen Abgleich abhängig. Mit ihm wird das weitverzweigte hydraulische Netz so eingestellt, dass das System aus Rohren, Pumpen und Ventilen dem zirkulierenden Wasser den korrekten, dabei möglichst geringsten Widerstand entgegensetzt. So wird eine optimale und gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Gebäude erreicht. Für den dynamischen hydraulischen Abgleich von Heizkreisläufen hat Caleffi die AUTOFLOW-Serie im Programm. Dabei handelt es sich um automatische Volumenstromregler, die auch bei schwankenden Betriebsbedingungen des Hydraulikkreislaufes für eine konstante Durchflussmenge auf Nennwertniveau sorgen. Als Ergebnis stehen immer optimale Anlagenbedingungen. Zum Sortiment der Volumenstromregler (Serie 121, 126 und 127) von Caleffi mit einer Kartusche aus hochbeständigem Polymer gehört auch die kompakte Serie 128 in Schrägsitzbauform.

Herzstück ist das Regler-Element

Der AUTOFLOW der Serie 128 gewährleistet eine konstante Durchflussmenge auch bei Schwankungen des Differenzdrucks. Die Funktion ist dabei so einfach wie wirkungsvoll. Der Volumenstrom wird über ein Regle-Element gesteuert, das über einen Kolben und einen Zylinder verfügt, sowie feststehende und variable Öffnungen aufweist. Diese Öffnungen werden durch die Bewegungen des Kolbens, auf den der Mediendruck wirkt, angesteuert. Dem entgegen wirkt eine entsprechend eingestellte Spiralfeder aus Edelstahl. Je nach Veränderungen des Differenzdruckes wird die planmäßig vorgegebene Durchflussmenge automatisch angeglichen. Praktisches Detail: Dank seiner Schrägsitzbauform kann die Regelkartusche zu Inspektionsarbeiten oder zum Austausch problemlos direkt aus dem Gehäuse entnommen werden, die Armatur muss also nicht ausgebaut werden.

Konstruktionsmerkmale der Serie 128

Das Gehäuse besteht aus Messing, die Dichtungen aus EPDM, die Kartusche aus einem hochbeständigen Polymer. Arbeitsmedien sind Wasser und Glykollösungen bis max. 50 %. Die Armatur ist für einen maximalen Betriebsdruck bis 16 bar und einen Betriebstemperaturbereich von 0 - 100° C ausgelegt; ∆P 15 - 200 kPA bei Durchflussmengen von 0,085 – 1,2 m3/h (½“) und 0,085 – 1,40 m3/h (¾“).