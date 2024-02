Mit den beiden ersten Powermessen des Jahres ist das Bäderjahr 2024 angelaufen. Den Auftakt machte die Messereihe am 31. Januar in Aalen, die zweite Station fand vergangene Woche in Nürnberg statt. Hier beschäftigte sich die Branche mit den neusten Trends, Innovationen und Entwicklungen für die Bereiche Bad & Sanitär. Mit vor Ort war die SHK Verbundgruppe interdomus Haustechnik. Unter den neun Ausstellern präsentierten sich mit Ceramica Flaminia, Diversign, Erlau, fima Carlo Frattini, M3B, Maincor, Mauersberger und Nolff acht leistungsstarke Marken aus dem interdomus Haustechnik-Lieferantennetzwerk mit einzigartigen Erlebniswelten.

Wie gewohnt zeigte interdomus Haustechnik Präsenz und trat mit zahlreichen Gesellschaftern und Lieferantenpartnern in den persönlichen Dialog. Insgesamt rund 120 Unternehmen waren nach Aalen angereist. „Es herrschte eine regelrechte Aufbruchstimmung“, freut sich interdomus Haustechnik Vertriebsleiter Mike Dautermann, „die Lust am Bäder Planen und Verkaufen ist nach wie vor ungebrochen.“ Viele Gesellschafter äußerten sich begeistert, man nahm sich Zeit, um sich mit der Branche auszutauschen und Produktneuheiten zu erleben. Ästhetisch und funktional herausragend präsentierte etwa der Wannenbauer mauersberger Verlängerungen und Ablagen als individuelle Ergänzung für Mineralwannen. Auch die Kombination einer puristischen Badmöbelanlage von Nolff mit elegant-schwarzer Armatur des italienischen Herstellers fima Carlo Frattini bestach durch mutiges Design.

Die gleiche positive Stimmung erlebten die Fachbesucher in Nürnberg. „Unsere Handwerkspartner schätzen das besondere Konzept der Powermesse“, erklärt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik. Bei vier deutschlandweiten Stationen sei man nah dran und komme in der familiären Atmosphäre direkt mit dem richtigen Ansprechpartner ins Gespräch. Das bestätigt der unmittelbar aus Nürnberg kommende interdomus-Gesellschafter Nicolai Rußin vom Fachhandwerkbetrieb Bad & Design. Auch Unternehmerin Susanne Rosenzweig von Himmler Haustechnik in Herzogenaurach zeigt sich rundum zufrieden: „Kurz und bündig habe ich hier alles Wissenswerte durch meinen interdomus-Regionalleiter erfahren.“ Neben dem lohnenden Aufwand-Nutzen-Verhältnis sei es vor allem der persönliche Kontakt, der zählt. „Wir wollen ganz bewusst ein Verband zum Anfassen sein, offen für die Bedürfnisse und Ideen unserer Gesellschafter wie auch die unserer Lieferantenpartner. In diesem Sinne war die Powermesse für uns ein inspirierender Start ins neue Geschäftsjahr“, resümiert Stefan Ehrhard.