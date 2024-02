Ein schmaler Rand, sanfte Formen, simple Montage: das sind die Dinge, die unsere Aufsatzwaschtische ausmachen.

Caja, Nina, Mona, Frida und Calea Comfort freuen sich, schon bald auf Ihrem Unterschrank zu stehen und Ihr Auge zu erfreuen. Der freistehende Waschtisch Felia hingegen wird als 87cm hoher Zylinder direkt auf dem Boden platziert.

Unauffällig dezent bestechen unsere Waschtische durch beste Qualität und eine angenehme Haptik. Zudem sind alle Modelle auf Anfrage in vielen Farben und Größen erhältlich. Ebenso besteht die Möglichkeit auf individuell angefertigte Kommissionsware. Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

Sie möchten Ihr Badezimmer komplett neu gestalten und wünschen hierbei eine Auswahl an Produkten, die sich gut miteinander kombinieren lassen? Wir haben da etwas für Sie.

Unsere Waschtische gehören zu einer Produktserie, welche außerdem aus den Golem Badewannen und Geostone Duschwannen besteht und bei der Badgestaltung optisch frei nach Wahl zusammengestellt werden kann. Sie ist sowohl in Weiß Glanz als auch in Schneeweiß matt erhältlich. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass diese aus unterschiedlichen Materialien bestehen. So bestehen die Produkte in Weiß Glanz aus Mineralguss wohingegen die Schneeweiß-matten Produkte mit einer Mineralmarmor-Oberfläche versehen sind.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?