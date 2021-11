Pressemeldung

Wenn die Auswirkungen der Unwetterkatastrophe im Ahrtal auch etwas aus dem Blickwinkel der Bevölkerung gerückt sind: Die Not ist immer noch sehr groß. Davon weiß auch Jörg-Peter Roos, Inhaber der Firmen ROOS, Bad + Heizung (Eppertshausen bei Darmstadt) und BOLLER, Bad + Heizung + Spenglerei (Erlensee bei Hanau) zu berichten, der mit einer Mannschaft zur Zeit im Ahrtal tätig ist. Dort brennt das Thema Heizung besonders unter den Nägeln. "Ich weiß nicht genau wie ich die Lage im Ahrtal beschreiben soll, da fehlen einfach die Worte. Ich habe vor Ort viel erzählt bekommen, sowohl von Betroffenen als auch von freiwilligen Helfern. Die Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf, auch wenn man es nicht selbst erlebt hat."

Die Zeit rennt

Wie viele Haushalte in den Flutwasser-Gebieten in Rheinland Pfalz und Nordrhein-Westfalen ohne Heizung sind, ist momentan schwer abzuschätzen. Doch die Zahl dürfte allein im Ahrtal im fünfstelligen Bereich liegen. Doch die Zeit drängt, da schon jetzt die nächtlichen Temperaturen in den Keller gehen... und der Winter steht vor Tür. Heizungen im Keller sind durch das verschmutzte Wasser meistens komplett zerstört, da hilft nur der Austausch. Durch die fehlende Gasversorgung sind auch funktionierende Anlagen betroffen, hier kann die Umstellung auf Flüssiggas den Menschen helfen. Noch einmal Jörg-Peter Ross, der mit unermüdlichem Engagement die Hilfe vorantreibt: "Es wird jede helfende Hand gebraucht, Handwerker aus dem SHK-Gewerk genauso wie Elektriker, Verputzer, Schreiner und auch jeder Helfer, der gewillt ist mitzuhelfen." Als Sofortmaßnahme müssen wieder Türen und Fenster in den Gebäuden eingebaut werden. Dazu müssen sie von Schlamm befreit und entkernt werden, danach gilt es zu trocknen. Für den Winter müsssen die Gebäude beheizt werden, damit keine weiteren Schäden entstehen. Nur so sind die Wohnungen in den Obergeschossen wieder bewohnbar.

Das Positive

Viele freiwillige Helfer und Firmen aus ganz Deutschland sind vor Ort und leisten unbürokratisch sowie unentgeltlich Unterstützung. Die meisten von ihnen dürften noch nie in Ihrem Leben so viel und unter solch schwierigen Bedingungen gearbeitet haben: Sieben-Tage-Woche und Unterbringung in Helfercamps. Dazu das Zitat einer betroffenen Anwohnerin:" Ich versteh das nicht, wo Ihr überall her kommt um uns den A..... zu retten, ich versteh das nicht." Die Helferzahl ist aber rückläufig, da die Flut und ihre Folgen aus den öffentlichen Medien ziemlich verschwunden ist.

Die Hilfe kann so vielseitig sein, jeder kann sich irgendwie einbringen.

Die Firma ROOS arbeitet momentan "ehrenamtlich" im Ahrtal. Der Arbeitsaufwand wird erstmal gespendet bis Versicherungsfragen geklärt sind. Die Hersteller von Heizungen leiten ihre Produkte direkt ins Katastrophengebiet, die Lieferungen dorthin haben höchste Priorität. Die SHK-Innung Hanau wird Heizungsbauprojekte im Ahrtal übernehmen. Um das Material zu finanzieren werden weitere Spender benötigt, weitere Innungen oder SHK-Betriebe und Monteure, Hersteller und Lieferanten die sich in den Dienst der Sache einrbingen.

Vieles ist möglich, wenn jeder ein wenig mehr tut als gewöhnlich.

Stellvertretend für umfangreiche Hilfe steht die "AHRche" e.V., ein gemeinnütziger Verein für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau. Der Verein wurde in Folge der Flutkatastrophe im Juli 2021 im Ahrtal von der lokalen Bevölkerung wie auch von Helferinnen und Helfern aus ganz Deutschland ins Leben gerufen Vom Sitz in Ahrweiler am Kalvarienberg aus unterstützt die AHRche mit ihrem Angebot die Anwohner direkt vor Ort, wie auch andere von der Flut Betroffene im Ahrtal und im weiteren Umkreis.

www.die-ahrche.de

www.helfer-shuttle.de

Kontaktdaten

Firma ROOS, Bad + Heizung

Inhaber Jörg-Peter Roos

Hauptstraße 91, 64859 Eppertshausen

Tel.: 0 60 71 - 63 44 600, Fax: 0 60 71 - 63 44 619

E-Mail: jp.roos @ roos-eppertshausen.de



Firma BOLLER, Bad + Heizung + Spenglerei

Inhaber Jörg-Peter Roos

Auf dem Hessel 27, 63526 Erlensee

Tel.: 0 61 83 – 209 77 00, Fax: 0 61 83 – 209 77 19

E-Mail: jp.roos @ boller-erlensee.de

Jörg-Peter Roos hat ein provisorisches Büro im in Ahrweiler, direkt am Ahrtor, eingerichtet. Dort sind noch zwei, drei Arbeitsplätze und eine Couch frei, Besucher sind jederzeit willkommen. Die Büronummer von Roos lautet: 0177-6668001

Installateure und Heizungsbauer können sich auch direkt an ortsansässige Firmen wenden, beispielsweise an: Steffes & Robrecht: www.steffes-robrecht.de

Firma Wershofen: www.baederstark.de info @ baederstark.de (Innungsobermeister)

Albert Kessel: www.albert-kessel.de

Diese Zahlen + Fakten machen die Not im Ahrtal vielleicht besser begreifbar

Knapp 250 Ortschaften sind betroffen

An die 60 Brücken sind zerstört

4000 bis 5000 Heizungsanlagen sind zerstört. Dies entspricht ca. 20.000 Haushalten.

Das Gasversorgungsnetz ist teilweise zerstört; der Aufbau wird sich bis nächstes Jahr hinziehen, also über den Winter hinweg.

Momentane Schwerpunkte, bis ca. Frühjahr 2022:

Gebraucht und gesucht werden dringend:

Heizungsbauer + Gas-/Wasserinstallateure + Elektriker + Schreiner, Verputzer + freiwillige Helfer. Nach und nach alle Handwerker bis ca. 2023

2 – 4 Stk. Bürocontainer ca. 3 x10 m oder auch 2,5 x 6m, auch Doppelcontainer

Lager- und Hochseecontainer

Bauschuttcontainer mit Türen (müssen mit Schubkarren beladen werden)

Bauwagen

LKW 7,5t Kipper

Traktoranhänger 3-Seitenkipper, Einachser

Gasheizungsanlagen für Flüssig- und Erdgas geeignet; die Anlagen werden jetzt mit Flüssiggas betrieben und müssen 2022 wieder auf Erdgas umgerüstet werden.