PUK-Duschkabinen: AUFFALLEND SCHLICHT - Die Serie TRAVE

Das Sortiment erstreckt sich von einer Runddusche, einer Fünfeckdusche über Eckeinstiege, Eckduschenmodelle und Nischenlösungen in unterschiedlichen Ausführungen. Je nach Modell stehen Dreh- und Drehfaltüren zur Verfügung. Standardmäßig ist die Serie TRAVE in der Farbe Chromoptik erhältlich. Zur Auswahl stehen aber auch Profile und Scharniere in den Varianten Edelchrom und der Kollektion SCHWARZ. Als besonderes Extra sind bei ausgewählten Kabinen die Montage eines Handtuchhalters möglich. Selbstverständlich kann die Duschkabine mittels Digitaldruck auf Glas und laserGRAVUR personalisiert werden (außer beim Modell Runddusche). Hierfür stehen zahlreiche z.T. preisgekrönte Designs in unserer Datenbank zur Auswahl. Neben dem standardmäßig eingesetzten Klarglas, können gegen Aufpreis wahlweise auch Sondergläser in Graphit und Braun, satiniert oder Diamantglas (Weißglas) bestellt werden.

Für eine längere Lebensdauer der Dichtungen sorgen geschmackvolle Scharniere mit integrierte Hebe-Senk-Mechanismus. Hochwertige Stabilisatoren und elegante Griffe passend zum Design der Drehgelenke runden das Gesamtbild ab. Das 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit SMARTCLEAN Beschichtung, die wie die innen glasbündige Scharniere die Reinigung erleichtern, sorgt für ein sicheres Duschvergnügen.

Sollten Ihre Wände außer Lot sein, so ist dies für die Wandanschlussprofile der Serie TRAVE kein Problem, da diese spielend leicht ausgeglichen werden können. Alternativ sind zusätzliche Verbreiterungsprofile (+ 20 mm und + 40 mm) lieferbar. Die Serie TRAVE eignet sich sowohl für die Bodenmontage, als auch für die Montage auf einer Duschwanne. Das mitgelieferte Dichtungsmaterial bietet einen maximalen Spritzschutz.

Weitere Serien aus unserem Sortiment und Zubehörteile wie Duschwannen aus Mineralguss finden Sie auf unserer Website www.puk-duschkabinen.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.