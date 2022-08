Dieses Material zeichnet sich durch hervorragende Funktionseigenschaften und ästhetische Vorteile aus. Es ist resistent gegen verschiedene Arten von Schmutz, Verfärbung und Abrieb. Die strukturierte Oberfläche in Schieferoptik hat rutschfeste Eigenschaften, welche die Sicherheit während des Gebrauchs gewährleisten. Das Design der Duschwannen ermöglicht eine einfache Installation direkt auf dem Fußboden oder im Fußboden, auf der gleichen Ebene.

Die Duschwannen sind in vier Farben erhältlich: Weiß, Anthrazit, Zementgrau und Schwarz, je nach Modell mit einem linearen Duschablauf und Abdeckkappe in der Duschwannenfarbe oder zentralem Duschablauf mit Gitter in der Duschwannenfarbe oder aus rostfreiem Stahl.

Bei den Serien Teos und Kyntos ist auch die Möglichkeit gegeben, die Duschwanne in nicht standardmäßige Größen und Formen zuzuschneiden. Der Kunde kann das selbst tun oder den Schneideservice von PUK Duschkabinen in Anspruch nehmen.