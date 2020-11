Im Bad eine fest etablierte Branchengröße, möchte GROHE zukünftig seine Position im Bereich Küche stark ausbauen. Die Premium-Marke verfügt nicht nur über ein umfangreiches Sanitärsortiment, sondern überzeugt auch durch innovative Produkte für den kompletten Bereich rund um die Spüle. Auf einer digitalen Pressekonferenz hat GROHE nun seine fokussierte Strategie für den Küchenmarkt vorgestellt.



Kooperativer Vertriebsansatz

„Wir wollen künftig die Werte und Eigenschaften, die die Marke GROHE stark machen, auch im Küchenbereich stärker ausspielen. Sowohl für den Endverbraucher als auch Planer und Berater“, erklärt Alexander Zeeh, Regional Vice President Central Europe. Gemeinsam mit Niklas Michel, Head of Kitchen Central Europe, präsentierte er einen neuen kooperativen Vertriebsansatz, der sich auf die drei Säulen Küchenspezialisten, Küchen- und Möbelspezialisten und Küchenhersteller stützt. Mit Nobilia, der MHK Group und Garant wurden bereits Kooperationen vereinbart, weitere sollen folgen. „Wir freuen uns, zukünftig mit namhaften Küchenpartnern zusammenzuarbeiten und in ihren Showrooms vertreten zu sein“, so Niklas Michel. „Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Maßnahmen ist die gezielte und vielfältige Unterstützung der Mitarbeiter im Handel, bei Beratung und Verkauf – von der Planungssoftware bis hin zu Beratungsunterlagen. Dazu haben wir ein neues Vertriebsteam mit fünf Kollegen im Key Account Management aufgebaut. Unser Ziel ist ganz klar, mittelfristig zweitstärkste Marke im Küchenmarkt für Produkte rund um die Spüle der DACH Region zu werden.“



Innovatives Komplettangebot rund um die Spüle

GROHE steht für innovative Produkte basierend auf den Werten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. „Um unsere Position im Küchenfachhandel weiter auszubauen, setzen wir bewusst auf die GROHE Kompetenz rund ums Wasser und bedienen mit Küchenarmaturen und Spülen, den GROHE Wassersystemen Blue und Red, einem begleitenden Zubehörprogramm und Accessoires den gesamten Bereich ‚rund um die Spüle‘, fasst Niklas Michel das umfangreiche Portfolio zusammen. „Im Mittelpunkt steht dabei der Perfect Match-Gedanke, bei dem die unterschiedlichen Produkte in Form, Farbe und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt sind.“



Ein Highlight im Sortiment ist die zukunftsweisende Plattformtechnologie SmartControl, die mit intuitiver Bedienung eine präzise Einstellung der Wassermenge erlaubt. Dabei wird der Wasserfluss der Armatur nicht mit einem Hebel, sondern per Knopfdruck an der Brause gesteuert. Dies ist auch problemlos mit dem Handgelenk oder Ellbogen möglich. Auch die GROHE Colors Kollektion ist ein echter Gewinn für jede Küche und bedient dabei einen absoluten Megatrend: Ausgewählte Armaturen, Spülen und Accessoires stehen in zeitlosen Farben – vom goldenen „Cool Sunrise“ über „Warm Sunset“ bis zu „Hard Graphite“ für den urbanen Look – in den Varianten poliert oder gebürstet zur Verfügung und werden so zum designstarken Eyecatcher. Dank des innovativen Beschichtungsverfahrens PVD, das unter anderem in der Formel 1 zum Einsatz kommt, ist die GROHE Colors Kollektion zudem deutlich widerstandsfähiger als herkömmliche Chrombeschichtungen. Abgerundet wird das umfangreiche Küchenportfolio durch die gleichermaßen innovativen wie nachhaltigen Wassersysteme: während GROHE Red kochend heißes Wasser auf Knopfdruck liefert, sorgt GROHE Blue für gefiltertes und auf die optimale Trinktemperatur gekühltes Trinkwasser in den Varianten still, medium und sprudelnd.



Starker Partner

Als etablierte und beim Endkunden beliebte Premium-Marke aus dem Bad stellt GROHE auch in der Küche eine gute Wahl dar. Neben einem qualitativen Komplettangebot rund um die Spüle profitieren Fachpartner von der starken Strahlkraft des bekannten Namens GROHE, der für innovative Lösungen mit hohem Designanspruch steht. GROHE Armaturen werden weltweit unter Einhaltung einheitlicher Fertigungsstandards aufbauend auf deutscher Ingenieurstradition hergestellt und tragen das Qualitätssiegel „Made in Germany“. Darüber hinaus fertigt GROHE als einziger Hersteller in Europa auch das Herzstück jeder Armatur, die Kartusche, selbst. Darüber hinaus produziert GROHE seit April 2020 CO2-neutral.



„Starke Produkte, eine starke Marke und starke Partner: So werden wir künftig viel stärker dort stattfinden, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das war ein Entwicklungsprozess, aber wir können jetzt selbstbewusst sagen: Die Küchenwelt wird noch viel von GROHE hören“, bringt Alexander Zeeh die neue Strategie auf den Punkt.