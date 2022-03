Pressemeldung

Neben der Zirkulationspumpe Comfort BU/BXU ist beim German Design Award 2022 ein weiteres Grundfos-Produkt ausgezeichnet worden. Das Hauswasserwerk Scala1 erhielt bei dem international renommierten Designpreis die Auszeichnung als Sieger in der Kategorie 'Excellent Product Design - Energy'. Die internationale Jury würdigt mit dem Preis wegweisende Designleistungen. Grundlage der Bewertung sind unter anderem Funktionalität, Bedienbarkeit, Innovationsgrad und Nachhaltigkeit. Die Scala1 ist ein smartes, per Smartphone einstellbares Hauswasserwerk für eine Vielzahl von Anwendungen in Haus und Garten. Die Übergabe des German Design Award erfolgte im Rahmen der offiziellen Preisverleihung im Februar 2022.

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte, Projekte, Hersteller und Gestalter aus, deren Design wegweisend ist und Orientierung bei der Gestaltung gibt. Vergeben wird die Auszeichnung vom Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet wurde und als unabhängig agierende Stiftung zu den international führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design gehört. Dem Stifterkreis gehören über 260 Unternehmen an, die Jury ist hochkarätig und international besetzt.

Die für ihr wegweisendes Design ausgezeichnete Scala1 ist eine smarte, vielseitige einsetzbare Komplettlösung für die häusliche Wasserversorgung und Gartenbewässerung. Die stationär wie mobil einsetzbare Anlage ist äußerst kompakt, hat einen besonders leisen wassergekühlten Motor und lässt sich mit einem Spritzwasserschutz der Klasse IPx4D direkt und ohne zusätzliche Einhausung auch im Freien aufstellen. Zahlreiche integrierte Schutzfunktionen gewährleisten einen störungsfreien Betrieb, darunter Motor-, Trockenlauf- und Überflutungsschutz. Außerdem hat die Scala1 es eine manuell zuschaltbare Entlüftungsfunktion für Brunnen mit hohem Gasanteil.

Zu den wegweisenden Merkmalen zählen Vielseitigkeit und unkomplizierte Bedienung. Neben dem normalen Betrieb mit Werkseinstellungen wird das Hauswasserwerk per integrierter Bluetooth-Schnittstelle und der kostenlosen Grundfos Go Remote App zum Multitalent. Über die intuitiv zu bedienende App steht beispielsweise eine integrierte Wochenzeitschaltuhr zur Verfügung, mit der sich ein individuelles Beregnungsprogramm einstellen lässt. Zusätzliche Möglichkeiten bietet ein Funktionseingang, über den Regen- oder Bodenfeuchtesensoren für die Steuerung der Bewässerung genutzt werden können. Über die App lassen sich auch die Schutzparameter individuell einstellen und Firmwareupdates ausführen, um zukünftige Funktionserweiterungen zu nutzen.

"Bei Hauswasserwerken geht der Trend zu smarten, installationsfreundlichen Komplettlösungen", erklärt Jan Claussen, Regional Product Manager Domestic Cold Water, "Die Scala1 geht bei dieser Entwicklung voran. Deswegen freuen wir uns besonders, dass unser smartes Hauswasserwerk beim diesjährigen German Design Award als Sieger ausgezeichnet wurde."