Am 24. Februar 2026 um 15:00 - 15:40 Uhr

Erfahren Sie in unserem Webinar, warum Batteriespeicher nicht immer nachhaltig sind und welche Möglichkeiten es gibt, dies zu ändern. Die Firma NAEXT entwickelt und produziert Batteriespeicher in Deutschland und nutzt Hochvolt-Premium-Batterien aus der Automobilindustrie.

Entdecken Sie, wie Batteriespeicher "Made in Norddeutschland" neue Umsatzpotenziale für Fachbetriebe eröffnen. Nachhaltig, schlüsselfertig und wirtschaftlich - für zufriedene Kunden und starke Wettbewerbsvorteile.

Erleben Sie Beispiele aus der Praxis und deren Anwendungen.

Das Webinar ist für das Fachpublikum kostenfrei.

Seminar-Code: V26010014

