02.02.2026  Pressemeldung Alle News von ATEC

ATEC - Webinar: Nachhaltige Batteriespeicher - Made in Germany

Am 24. Februar 2026 um 15:00 - 15:40 Uhr

Erfahren Sie in unserem Webinar, warum Batteriespeicher nicht immer nachhaltig sind und welche Möglichkeiten es gibt, dies zu ändern. Die Firma NAEXT entwickelt und produziert Batteriespeicher in Deutschland und nutzt Hochvolt-Premium-Batterien aus der Automobilindustrie.

Entdecken Sie, wie Batteriespeicher "Made in Norddeutschland" neue Umsatzpotenziale für Fachbetriebe eröffnen. Nachhaltig, schlüsselfertig und wirtschaftlich - für zufriedene Kunden und starke Wettbewerbsvorteile.

Erleben Sie Beispiele aus der Praxis und deren Anwendungen.

Das Webinar ist für das Fachpublikum kostenfrei.

Seminar-Code: V26010014

Jetzt anmelden

ATEC GmbH & Co.KG
ATEC GmbH & Co.KG
Liliencronstr. 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Telefon:  +49 40 700100-66
atec-energiefluss.de
Anzeigen
JUSTUS GmbH
ZUWA-Zumpe GmbH
DRAG'EAU
LIXIL EMENA
ORANIER Heiztechnik GmbH

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.01.2026

Inflationsrate im Januar 2026 voraussichtlich +2,1 %
mehr

28 % der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung