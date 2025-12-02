02.12.2025  Pressemeldung Alle News von ATEC

ATEC - Webinar: FAQ in der Abgastechnik - kleine Helfer - große Wirkung

Am 9. Dezember 2025, um 15:00 - 15:40 Uhr

Die Liste der FAQ (freqently asked questions = ständig wiederkehrende Fragestellungen) ist im Verhältnis recht lang.  Wir kennen nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten. Die typischen FAQ zeigen wir in dem Webinar auf.

Im Zusammenhang, aber auch unabhängig der FAQ, gibt es so einige Problemlöser die ATEC anbieten kann. Die pfiffigen Lösungen sind viel zu oft viel zu unbekannt. Am Ende schaffen die Lösungen Sicherheit und Kostenersparnis. Zumeist sparen sie auch kostbare Zeit.

Agenda:

  • Kurzvorstellung ATEC GmbH & Co. KG
  • typische FAQ, Tool FAQ
  • viel zu unbekannte Problemlöser

Referent: Jens Ahrensmeier, ATEC GmbH & Co. KG

Zielgruppe: Fachpublikum

Kosten: keine für Fachpublikum

Jetzt anmelden

ATEC GmbH & Co.KG
ATEC GmbH & Co.KG
Liliencronstr. 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Telefon:  +49 40 700100-66
atec-energiefluss.de
Anzeigen
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
HERZ Armaturen Gesellschaft mbH
LUVAQ GmbH
SOREL® GmbH Mikroelektronik
Duschwände, Acryl-Tassen u. Wannen

DESTATIS:

28.11.2025

Reallöhne im 3. Quartal 2025 um 2,7 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im November 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Erwerbstätigkeit im Oktober 2025 saisonbereinigt nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

28.11.2025

Importpreise im Oktober 2025: -1,4 % gegenüber Oktober 2024
mehr

Einzelhandelsumsatz im Oktober 2025 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung