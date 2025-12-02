Die Liste der FAQ (freqently asked questions = ständig wiederkehrende Fragestellungen) ist im Verhältnis recht lang. Wir kennen nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten. Die typischen FAQ zeigen wir in dem Webinar auf.

Im Zusammenhang, aber auch unabhängig der FAQ, gibt es so einige Problemlöser die ATEC anbieten kann. Die pfiffigen Lösungen sind viel zu oft viel zu unbekannt. Am Ende schaffen die Lösungen Sicherheit und Kostenersparnis. Zumeist sparen sie auch kostbare Zeit.

Agenda:

Kurzvorstellung ATEC GmbH & Co. KG

typische FAQ, Tool FAQ

viel zu unbekannte Problemlöser

Referent: Jens Ahrensmeier, ATEC GmbH & Co. KG

Zielgruppe: Fachpublikum

Kosten: keine für Fachpublikum

