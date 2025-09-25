25.09.2025  Pressemeldung Alle News von ATEC

ATEC - Webinar: eHEAT R290-61 - Großwärmepumpe, leise und effizient

Am 11. November 2025, 15:00 - 15:45 Uhr und am 2. Dezember 2025, 15:00 - 15:45 Uhr

Seminar-Code: V25080483 und V25080485

Wärmepumpen in Kaskade oder "all in one" als Großwärmepumpe? Die neue eHEAT R290-61 Großwärmepumpe ist nicht nur beim passenden Kühlmittel up to date. Von der Modulation bis zur Schallemission bietet sie fast unvergleichliche neue Standards. Bereits zur Premiere anlässlich der ISH 2025 war diese Messneuheit ein echtes Highlight für alle Fachbesucher. In wie weit genau? Das wird Ihnen unser Produktmanager und Fachreferent im Detail erläuert. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges und praxisnahes Webinar mit viel Input.

Das Webinar ist für das Fachpublikum kostenfrei.

Jetzt anmelden

ATEC GmbH & Co.KG
ATEC GmbH & Co.KG
Liliencronstr. 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Telefon:  +49 40 700100-66
atec-energiefluss.de
Anzeigen
KERMI GmbH
ORANIER Heiztechnik GmbH
Thermosolar DE GmbH
Artweger GmbH. & Co. KG
MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH

DESTATIS:

25.09.2025

Homeoffice 2024 ähnlich weit verbreitet wie im Vorjahr, wird jedoch an weniger Tagen genutzt
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

19.09.2025

Erzeugerpreise August 2025: -2,2 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

24.09.2025

Preise für Wohnimmobilien im 2. Quartal 2025: +3,2 % zum Vorjahresquartal
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung