Am 10. März 2026 um 15:00 - 15:40 Uhr und am 30. April 2026 um 15:00 - 15:40 Uhr

Holistisch planen: Trinkwasserhygiene, Pufferspeicher, Wärmepumpe



Holistisch, also ganzheitlich planen und ausführen ist bei Wärmepumpen essenziell, um Effizienz, Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit auf einen Nenner zu bringen. Mit cleveren und flexiblen Lösungen kann das sogar sehr komfortabel schon bei der Montage punkten.



Das Online-Seminar zeigt viele Aspekte auf:

sichere Trinkwasserhygiene

Pufferspeicher, Laufzeit bzw. häufige Taktung ausschließen

Regeln und Steuern der Anlage, vor allem im Bestand mit Erhaltung von Bestandsanlagen

Effizienzbetrachtung auf mehreren Ebenen

Komforaspekte und Montagefreundlichkeit

Die ATEC-Ansätze und Produktlösungen stehen im Mittelpunkt des praxisnahen Webinars.



Die Teilnahme ist kostenfrei für Fachfirmen.

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