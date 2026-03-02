ATEC - Webinar: Holistisch planen - Trinkwasserhygiene, Pufferspeicher, Wärmepumpe
Holistisch planen: Trinkwasserhygiene, Pufferspeicher, Wärmepumpe
Holistisch, also ganzheitlich planen und ausführen ist bei Wärmepumpen essenziell, um Effizienz, Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit auf einen Nenner zu bringen. Mit cleveren und flexiblen Lösungen kann das sogar sehr komfortabel schon bei der Montage punkten.
Das Online-Seminar zeigt viele Aspekte auf:
- sichere Trinkwasserhygiene
- Pufferspeicher, Laufzeit bzw. häufige Taktung ausschließen
- Regeln und Steuern der Anlage, vor allem im Bestand mit Erhaltung von Bestandsanlagen
- Effizienzbetrachtung auf mehreren Ebenen
- Komforaspekte und Montagefreundlichkeit
Die ATEC-Ansätze und Produktlösungen stehen im Mittelpunkt des praxisnahen Webinars.
Die Teilnahme ist kostenfrei für Fachfirmen.