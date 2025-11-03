Die ATEC GmbH & Co. KG aus Neu Wulmstorf arbeitet seit neustem mit der Adaptive Balancing Power GmbH zusammen. Gemeinsam wird man die Hochleistungsspeicher ADAPTIVE Amperage im Markt etablieren. Diese Geräte im Leistungsbereich ab 200 kW stellen mit ihrer Booster-Funktion Energie extrem schnell bereit – und das ganz ohne Chemie und kritische Rohstoffe.

Besonders interessant sind die Hochleistungsspeicher für die Bereiche kommunale Planung, Stadtentwicklung, Energiewirtschaft und in der industriellen Anwendung. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand:

Sie erbringen Leistungsspitzen als Boost zwischen 30 Sekunden bis 15 Minuten, als positive und negative Leistung. Damit stellen sie eine wichtige Alternative zum Stromnetzausbau dar, indem sie zum Beispiel Hochleistungsladestationen für Pkw oder Busse ermöglichen, ohne langwierigen Netzausbau.

Sie führen zu einer Effizienzsteigerung, denn sie nutzen Rekuperationspotenziale und binden fluktuierende erneuerbare Energien ein.

Sie reduzieren die Betriebskosten durch geringere Netzentgelte und gleichmäßigen Leistungsbezug.

Das ganze Potenzial beruht auf einem mehrfach patentierten Schwungmassenspeicher. Dabei wird kinetische Energie in elektrische Energie umgewandelt.

Ein ADAPTIVE Amperage wird in Deutschland hergestellt, schafft 1 Mio. Ladezyklen und arbeitet 25 Jahre lang zuverlässig. Zudem punktet er mit Nachhaltigkeit, durch den Verzicht von Chemie und kritischen Rohstoffen. So weist der Speicher einen geringen CO 2 -Fußabdruck auf und lässt sich vollständig recyceln. Er ist nicht entflammbar und kann in heißem und kaltem Klima eingesetzt werden. GreenTech Made in Germany.

Ergänzt wird das System mit entsprechender Software zum Energiemanagement. Das Energiespeichersystem wird anschlussfertig zur Außenaufstellung geliefert und auf ein Fundament gesetzt. Innerhalb von zwei Wochen kann die Installation und Inbetriebnahme erfolgen, inklusive aller Baumaßnahmen.

Weitere Informationen sind auf der ATEC-Webseite zu finden.