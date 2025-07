Svea Jobst unterstützt die Geschäftsleitung und führt das Familienunternehmen mit in die Zukunft. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Die ATEC GmbH & Co. KG sichert ihre langfristige Zukunft mit einer strategischen Nachfolgeregelung: Seit dem 01.10.2024 unterstützt Svea Jobst offiziell die Geschäftsleitung des Energietechnik-Unternehmens. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters und führt den Familienbetrieb mit Elan und Fachwissen weiter.

Svea Jobst, Jahrgang 1999, bringt schon einiges an Erfahrung mit: Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der Hanseatic Bank absolvierte sie ein Betriebswirtschaftsstudium an der BSP Business & Law School Campus Hamburg mit einem herausragenden Abschluss. Parallel dazu arbeitete sie bereits seit 2021 als Werkstudentin bei ATEC und sammelte wertvolle Einblicke in die Unternehmensprozesse. In ihrer neuen Position unterstützt sie insbesondere das Projekt- und Prozessmanagement, die Vertriebsunterstützung sowie das Finanz- und Personalmanagement. Neben der Optimierung interner Strukturen und Prozesse gehört die Weiterentwicklung des Vertriebscontrollings zu ihren Schwerpunkten.

„ATEC hat enormes Potenzial, und ich freue mich darauf, das Unternehmen weiter voranzubringen“, erklärt Jobst. Die enge Verbindung zu ihrer Familie und dem Unternehmen spielt dabei eine zentrale Rolle. „Ich bin stolz darauf, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten und mit ihm gemeinsam unser Familienunternehmen in die Zukunft zu führen.“ Bereits bei der ISH-Messe zeigte Jobst ihre Einsatzbereitschaft und integrierte sich nahtlos ins Team. Auch abseits des Berufslebens bleibt sie aktiv: Volleyball, Golf, Laufen und Fantasy-Romane zählen zu ihren Leidenschaften.

Weitere Informationen über das Unternehmen ATEC sind auf der Webseite zu finden.