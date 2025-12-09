Und wieder einmal rundet das Neu Wulmstorfer Unternehmen ATEC sein Gesamtportfolio mit einer ergänzenden Neuheit ab: Das PVT-Modul – ein hybrider Solarkollektor – erzeugt gleichzeitig Strom und Wärme mit einem zertifizierten Wirkungsgrad von 89 %.

Der neue hybride Solarkollektor von ATEC vereint die Vorteile von Photovoltaik und thermischen Solarkollektoren für die maximale Energieerzeugung. Herkömmliche PVT-Kollektoren leiden an einem Wärmeverlust von bis zu 70 %. Bei den Modulen von ATEC ist das anders. Der nach ISO 9806:2017 / EN 12975-1:2006 + A1 201 zertifizierte Wirkungsgrad von bis zu 89 % sorgt für optimale Ergebnisse. Dabei liegt die solarthermische Energie bei rund 70 % und Photovoltaik bei 19 %. Die Frontabdeckung minimiert dabei die Verluste erheblich. Eine Rückkühlung schützt zudem vor der Überhitzung der PV-Komponenten.

Die gemeinsame Flächennutzung beider Technologien in einem System senkt die Bereitstellungs- sowie die Strom- und Heizkosten. Zudem zahlt sich das positiv in der eigenen Klimabilanz aus – in Kombination mit einer Wärmepumpe sowieso. Im Sommer übernehmen die PVT-Kollektoren die komplette Warmwasserbereitung; im Herbst und Frühling zu weiten Teilen; im Winter stützen sie die thermische und elektrische Grundlast. In weiterer Kombination mit einem Pufferspeicher (bspw. eTWIN) oder Stromspeicher können die PVT-Module überschüssige Energien nachhaltig und ressourcenschonend verwerten.

Die PVT-Kollektoren sind mit hochwertigen und robusten Materialien verarbeitet und in aufwendigen Testreihen geprüft worden. Dafür wird eine lange Lebensdauer garantiert.

Weitere Informationen über das Produkt sind auf der ATEC-Webseite zu finden.