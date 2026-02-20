Am ATEC‑Messestand entdecken Fachbesucher die neuesten Lösungen für moderne Energietechnik. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Die ATEC GmbH & Co. KG stellt auf den Fachmessen SHK+E Essen und IFH/Intherm ihr umfassendes Portfolio moderner Energietechnik für Groß- und Kleinobjekte vor.

Highlights im Überblick:

Großwärmepumpe eHEAT R290-61:

Die A+++ Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 61 kW ist eine der leisesten ihrer Klasse. Ausgestattet mit natürlichem Kältemittel und Kaskadenoption eignet sich das Modell ideal für den innerstädtischen Gebäudebestand, wo die Wärmewende besonders gefordert ist.

Die A+++ Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 61 kW ist eine der leisesten ihrer Klasse. Ausgestattet mit natürlichem Kältemittel und Kaskadenoption eignet sich das Modell ideal für den innerstädtischen Gebäudebestand, wo die Wärmewende besonders gefordert ist. Schallschutzserie eSILENT:

Speziell für Sanierung und Nachrüstung entwickelt, reduzieren die in Deutschland gefertigten Schallschutzhauben und Schallschutzwände den Geräuschpegel von Großgeräten um bis zu 25 dB(A). In modularem, wartungsfreundlichem Design bieten sie flexibel gestaltbaren Lärmschutz für dicht bebaute Wohngebiete.

Speziell für Sanierung und Nachrüstung entwickelt, reduzieren die in Deutschland gefertigten Schallschutzhauben und Schallschutzwände den Geräuschpegel von Großgeräten um bis zu 25 dB(A). In modularem, wartungsfreundlichem Design bieten sie flexibel gestaltbaren Lärmschutz für dicht bebaute Wohngebiete. Energiemanagementsystem Hsen®Boxx:

Als herstellerunabhängiges All-in-One-Gerät vernetzt die Hsen®Boxx sämtliche Haustechnik von der Heizung bis zum Ladepunkt und optimiert zugleich den Energiefluss. Standards wie Matter, KNX oder ModBus erlauben eine reibungslose Kommunikation, während die intuitive App jederzeit Übersicht und Kontrolle garantiert.

Das Publikum ist eingeladen, die Systeme an den Messeständen live in Augenschein zu nehmen und sich mit dem fachkundigen ATEC-Team auszutauschen:

SHK+E Essen vom 17.03. bis 20.03.2026 in Halle 3, Stand 3D21

IFH/Intherm Nürnberg vom 14.04. bis 17.04.2026 in Halle 4, Stand 4A.203

Weitere Informationen zu Unternehmen und Angebot sind unter atec-energiefluss.de zu finden.