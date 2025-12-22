Die Reihe eSILENT PRISMA ist in architektonischen Formen gestaltet, die den aktuellen Trends entsprechen. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Die herstellerunabhängige Schallhauben-Reihe eSILENT von ATEC ist nicht mehr vom Markt wegzudenken. Jetzt liefert das Unternehmen aus Neu Wulmstorf neue Design-Schutzhauben, die sich nahtlos in die bestehende Reihe integrieren. Und das Ganze ist made in Germany!

Die Design-Schutzhauben der eSILENT-Reihe sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Jeder Typ – BASIC und PRISMA – bietet spezifische Vorteile und Anpassungsmöglichkeiten, um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden:

eSILENT BASIC ist in 6 Größen verfügbar und optional mit Schallschutz und Schallreduktionen bis zu 5 dB(A) ausgestattet. Bestens geeignet für Geräte bis max. 10.000 m³/h und bis 7 Pa sowie einer Gerätebautiefe von max. 550 mm und Bauhöhe von max. 1.800 mm.

Auch PRISMA ist optional mit Schallschutz erhältlich, bietet zudem aber eine Schallreduktion von bis zu 18 dB(A) an.

Die eSILENT-Reihe ist speziell für Wärmepumpen, Klimageräte und Kälteanlagen konzipiert und zeugt von einer perfekten Kombination aus modernem Design und effektivem Schutz. Die Hauben sind in architektonischen Formen gestaltet, die den aktuellen Trends entsprechen und sich harmonisch in jede Umgebung einfügen. Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien tragen die Designhauben zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Darüber hinaus bieten sie umfassenden Schutz vor Witterungseinflüssen, Vandalismus und Diebstahl.

Weitere Informationen über die Design-Schallschutzhauben und das Unternehmen ATEC sind auf der Webseite zu finden.