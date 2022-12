Mannheim

Ideal für Heizungs, Klima-, Sanitärfachmann, TGA - Fachplaner, etc.

Versorgungstechniker - Heizung/Sanitär (m/w/d)

Überwachung und Optimierung gebäudetechnischer Anlagen

Technologieführer - CO2-Reduktion

QUALIFIKATION

Haben Sie Ihre fachspezifische Ausbildung im Bereich Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, TGA, Versorgungstechnik, etc. erfolgreich abgeschlossen und vielleicht - jedoch nicht als Bedingung - durch einen Meister- oder Technikerabschluss oder durch ein einschlägiges Studium ergänzt? Interessieren Sie sich für Themen wie CO2-Neutralität und Digitalisierung und arbeiten Sie gerne am PC? Sind Sie kommunikativ und suchen nun eine neue Aufgabe im Innendienst, bei der Sie all Ihre praktische Erfahrung aus dem SHK-Handwerk optimal einbringen können und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten haben, auch in finanzieller Hinsicht?

UNTERNEHMEN

Als inhabergeführte, dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt gelistete Hightech-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim, sind wir Technologieführer bei der Digitalisierung für gebäudetechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsimmobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeichneten Lösungen tragen zur signifikanten Reduktion des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserqualität gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren rasant und suchen einen Fachspezialisten mit eingangs beschriebener Erfahrung am Standort unserer Firmenzentrale in Mannheim.

AUFGABE

Sie arbeiten im Innendienst in unserem Leitstand und stellen in enger Zusammenarbeit mit unseren bundesweit vor Ort ansässigen Technischen Projektmanagern die Überwachung und Betreuung der Heizungs- und Trinkwasseranlagen unserer wohnungswirtschaftlichen Kunden sicher. Sie begleiten die Installation und Inbetriebnahme unserer digitalisierten Mess- und Regelsysteme und tragen in einem weiteren Schritt zur Optimierung der Anlageneinstellungen im Hinblick auf einen möglichst geringen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß bei. Sie reagieren frühzeitig auf eingehende Meldungen und Anfragen aus den Liegenschaften, leiten entsprechende Sofortmaßnahmen ein und nehmen gegebenenfalls Kontakt mit den technischen Ansprechpartnern in den Liegenschaften auf, um notwendige Revitalisierungs- und/oder Reparaturmaßnahmen zu koordi­nieren. Darüber hinaus geben Sie Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Anlagenperformance und Energieeffizienz. Da wir seit Jahren äußerst dynamisch wachsen, bieten sich Ihnen ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in fachlicher sowie auch in finanzieller Hinsicht.

Mehr zur Aufgabe, zum Unternehmen und zu dieser nicht alltäglichen Karrierechance sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug auf die Projektnummer JS 12902-1 per E-Mail an juergen.stauss(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.