Homeoffice

Technologieführer - Digitalisierung haustechnischer Anlagen

Key Account Manager – Berlin/BB (m/w/d)

Schlüsselkunden in Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsimmobilien

Qualifikation

Verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte und/oder Dienstleistungen, idealerweise – jedoch nicht als Bedingung – auch an die oben genannten Zielgruppen? Können Sie anspruchsvolle Gesprächspartner überzeugen und denken und handeln Sie unternehmerisch? Zählen Leistungsbereitschaft, Einsatzwille und Ergebnisorientierung zu Ihren Stärken und ist Ihr Arbeitsstil gleichermaßen analytisch und zahlenorientiert wie auch konzeptionell und strategisch? Und suchen Sie nun eine neue herausfordernde Aufgabe in einem modernen und dynamisch wachsenden Unternehmen mit exzellenter Zukunftsperspektive?

Unternehmen

Als inhabergeführtes und expansives Unternehmen mit Sitz im Ballungsraum Rhein-Neckar sind wir der Technologieführer im Bereich digitaler Lösungen und Systeme für haustechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleis-tungsimmobilien. Unser patentiertes System ermöglicht die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen, wodurch nicht nur die Wasserqualität permanent sichergestellt wird, sondern auch signifikante Energie-einspareffekte realisiert, die Prozesseffizienz deutlich gesteigert und die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs maximiert werden. Im Rahmen unserer Strategie zur langfristigen Unternehmensentwicklung möchten wir auch unseren Vertrieb verstärken und suchen für den Großraum Berlin/Brandenburg eine gewinnende und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit eingangs beschriebenem Profil.

Aufgabe

In dieser Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner in allen vertrieblichen Angelegenheiten in Ihrem Gebiet. Sie stellen unser Unternehmen und die einzigartigen Lösungen auf Geschäftsleitungsebene bei potenziellen Kunden in der Immobilien-wirtschaft vor, demonstrieren unser Leistungsspektrum auf Messen und Veranstaltungen und beraten bestehende Kunden hinsichtlich weiterer Anwendungen. Sie verfolgen die interne Abwicklung Ihrer Aufträge und führen eigenständig Vertrag-sverhandlungen. Als Schnittstelle zu Kunden und Markt unterstützen Sie unsere internen Fachabteilungen mit regel-mäßigen Marktanalysen und aktuellen Informationen. Auf Grund der Bedeutung dieser Schlüsselposition berichten Sie direkt an die Vertriebsleitung und haben bei entsprechendem Erfolg ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten.