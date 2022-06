Fast growing PropTech !

Fachmann aus Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, TGA, etc.

Kalkulator - Sanitär, Heizung (SHKL/TGA) (m/w/d)

CO2-Reduktion / Energieeffizienz / Digitalisierung von Gebäudetechnik

Instandhaltungs- und Betriebsführungskonzepte, Ausschreibungen, Angebotsmgt.

QUALIFIKATION

Haben Sie Ihr Handwerkszeug im Bereich Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) oder Technisches Facility Management, etc. gelernt und vielleicht auch, jedoch nicht als Bedingung, durch einen Meister- oder Technikerabschluss oder durch ein fachspezifisches Studium ergänzt? Haben Sie vorzugsweise auch schon als Kalkulator gearbeitet und kennen Sie sich mit der Bearbeitung von Ausschreibungen und der Erstellung von Leistungsverzeichnissen aus? Oder stehen Sie nach Abschluss Ihrer Ausbildung bzw. Ihres Studium noch am Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn und möchten Ihre Kenntnisse in der Kalkulation gebäudetechnischer Anlagen sowie Wartungs- und Instandhaltungsleistungen einbringen? Interessieren Sie sich zudem für Themen wie CO2-Neutralität, Green Deal und Digitalisierung, sprechen gut Deutsch und/oder Englisch und suchen nun eine nicht alltägliche Chance zur beruflichen Weiterentwicklung?

UNTERNEHMEN

Als inhabergeführte, dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt gelistete Hightech-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim, sind wir Technologieführer bei der Digitalisierung für gebäudetechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsimmobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeichneten Lösungen tragen zur signifikanten Reduktion des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserhygiene gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren rasant und suchen am Standort unserer Firmenzentrale in Mannheim sowie für unsere Niederlassung in Berlin mehrere Fachspezialisten mit eingangs beschriebenem Profil.

Wir möchten auch dann gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Ihr Wohnort außerhalb der Regionen Mannheim/Rhein- Neckar und Berlin/Brandenburg liegt, da wir deutschlandweit expandieren.

AUFGABE

Als Kalkulator für Sanitär, Heizung, SHKL/TGA erstellen Sie Angebote, machen Ausschreibungen für Wartungs- und Instand­haltungsleistungen, Reparatur- und Revitalisierungsmaßnahmen sowie für die Erneuerung von Anlagen in den eingangs genannten Gewerken. Sie erstellen Leistungsverzeichnisse, überarbeiten bestehende Dienstleistungsangebote und entwickeln kundenspezifische Wartungs- und Betriebsführungskonzepte. Hierbei arbeiten Sie eng mit anderen Fachbereichen wie Vertrieb, Projektmanagement, Produktentwicklung und unserer Rechtsabteilung zusammen. Sie können wahlweise in unserer Firmenzentrale in Mannheim bzw. in unserer Niederlassung in Berlin arbeiten oder, unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse, temporär vom Homeoffice aus arbeiten. Da wir seit Jahren äußerst dynamisch wachsen, bieten sich Ihnen ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, in fachlicher sowie auch in finanzieller Hinsicht.

Mehr zu dieser abwechslungsreichen und vielschichtigen Aufgabe, zum Unternehmen und den Entwicklungsmöglichkeiten sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug auf die Projektnummer JS 12892 per E-Mail an juergen.stauss(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.