An unserem Standort Wedemark suchen wir einen

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) für den Innendienst

unbefristet in Vollzeit (37,5 Stunden)

Die AS-BadDesign GmbH vertreibt hochwertige LED-Leuchtspiegel, Spiegelschränke und Wandgestaltungselemente an den Sanitär- und Heizungsgroßhandel in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Italien. Als führender Anbieter in diesem Bereich stehen wir für exklusives Design, maßgeschneiderte Lösungen und höchste Qualitätsstandards.

Bei uns erwartet Sie ein abwechslungsreiches, spannendes Arbeitsumfeld mit Homeoffice­-Möglichkeiten sowie einem engagierten und tollen Team.

Ihr Verantwortungsbereich

Betreuung und Beratung unsere Bestandskunden am Telefon

Übernahme von Aufgaben im Produktmanagement und Marketing

Key-Account-Management, kombiniert mit Kundenbesuchen

Aktive Mitgestaltung der zukünftigen Unternehmensentwicklung

Auftragserfassung und Angebotserstellung

Ihr Hintergrund

Vertriebserfahrung im dreistufigen SHK-Fach-Großhandel

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Freundliches und sicheres Auftreten im persönlichen Kundenkontakt

Organisations- und Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

Interesse?

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

AS-BadDesign GmbH

Auf dem Kessellande 4

30900 Wedemark

karriere(at)as-baddesign.de

as-baddesign.de