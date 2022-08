Die AS-BadDesign GmbH vertreibt hochwertige LED-Leuchtspiegel an den stationären Sanitär- und Heizungsgroßhan­del in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Italien. Als Spezialist im Produktbereich Spiegel hat sich das Unterneh­men in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Anbieter für hochwertige LED-Leuchtspiegel entwickelt.

Als Verstärkung unseres Vertriebsteams suchen wir eine/n

Kaufmännische/r Mitarbeiter/in (m/w/d) im Vertriebsinnendienst

für unseren Standort: Wedemark

Ihr neues Aufgabengebiet

Sie betreuen und beraten unsere Bestandskunden am Telefon

Sie sind für die Auftragserfassung und -bearbeitung zuständig

Sie erstellen Angebote für unsere Kunden

Sie bearbeiten eingehende Reklamationen

Was Sie mitbringen sollten

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Erfahrung im Vertriebsinnendienst

Einen routinierten Umgang mit MS-Office

Freundliches und sicheres Auftreten im telefoni­schen Kundenkontakt

Ihre Organisations- und Kommunikationsstärke zeichnet Sie aus

Unser Angebot an Sie:

Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (37,5 Std./Woche)

Durch Ihre abwechslungsreichen Tätigkeiten haben Sie bei uns keine Langeweile

Sie arbeiten in einem kollegialen Umfeld

Homeoffice nach Absprache möglich

Wir konnten Ihr Interesse wecken?

Dann bewerben Sie sich bei uns!

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns direkt an!

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

Kontakt:

Frau Stella Kilic

Tel.: 0157 392 994 56

karriere(at)as-baddesign.de