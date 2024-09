Die AS BadDesign GmbH hat sich genau darauf spezialisiert: Sie vertreibt erstklassige LED-Leuchtspiegel, Spiegelschränke und Wandgestaltungselemente, die sich perfekt in moderne Badkonzepte einfügen. Dabei setzt das Unternehmen aus der Wedemark auf exklusive Designs und innovative Technik. Zu den Kunden zählen Sanitär- und Heizungsgroßhändler in ganz Deutschland sowie in Österreich, Luxemburg und Italien.

Kernkompetenzen von AS-BadDesign, das in seiner Produktwelt hochwertige Materialien und modernste Lichttechnik mit präziser Fertigung verbindet, sind insbesondere die Edelstahl- und Glasbearbeitung. „Besonders gefragt sind maßgeschneiderte Spiegel, die nicht nur durch ihre Ästhetik überzeugen, sondern auch durch praktische Funktionen wie Antibeschlagsysteme, integrierte Digitaluhren, Bluetooth-Soundsysteme oder unsichtbar eingebaute Kosmetikspiegel. Auch eine individuell anpassbare Lichtsteuerung gehört zum Angebot“, erklärt Geschäftsführer Dietmar Jakobs, der gemeinsam mit Betriebsleiter Mathias Fricke über langjährige Branchenerfahrung verfügt.

Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Bad

Das Sortiment bietet neben LED-beleuchteten Standardspiegeln auch unbeleuchtete Varianten sowie Objektspiegel für gewerbliche Bereiche. Spiegelschränke, die Funktionalität und Design vereinen, ergänzen das Angebot ebenso wie ein umfangreiches Zubehörprogramm. Darüber hinaus ermöglicht das AS-Wandgestaltungsprogramm, ungenutzte Hohlräume in modernen Bädern optimal zu nutzen. Die fugenlosen Unterputzelemente schaffen dabei zusätzlichen Stauraum, ohne die Ästhetik des Raums zu beeinträchtigen, und sorgen für eine klare, elegante Gestaltung, die Funktionalität und modernes Design perfekt miteinander verbindet.

„All unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Verarbeitungsstandards, Langlebigkeit und durchdachte Technik aus. Individuell angepasste Lösungen ermöglichen es uns, auf die Bedürfnisse der Kunden im Detail einzugehen – ob für den privaten oder öffentlichen Bereich, wie Hotels und Wellness-Einrichtungen.“

Seit der Gründung hat sich AS-BadDesign als einer der führenden Anbieter von LED-beleuchteten Spiegeln etabliert. Von der Wedemark aus in die Bäder Europas – AS-BadDesign steht für exklusive Badgestaltung, die sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt.