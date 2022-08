Unsere Produkte zeichnen sich durch hochwertige Materialien, innovative Lichttechnik und hohe handwerkliche Fertigungsqualitat aus.

Unsere Kernkompetenzen sind die Edelstahl- und Glasbearbeitung in Kombination mit moderner LED-Lichttechnik.

Alle Spiegel liefern wir in den gängigen Standard-Abmessungen, aber natürlich fertigen wir auch individuelle Sondermaße. Selbstverständlich bieten wir zudem nützliche Funktionen, wie z.B. Digital-Uhren, Bluetooth-Soundsysteme, Antibeschlagsysteme, fugenlos in die Spiegelfläche integrierte Kosmetikspiegel und individuelle Lichtsteuerungen an.

Unser Sortiment runden wir mit unbeleuchteten Serienspiegeln, Objektspiegeln, Spezialspiegeln (z. B für öffentliche Bereichei) und Spiegelschränken ab.

Mit dem AS-Wandgestaltupgsprogramm schaffen wir auf einfache Art und Weise zusätzlichen Stauraum im Bad. Die fugenlosen Unterputz-Elemente gestalten ungenutzte Hohlräume in modernen Vorwandsystemen.

Sonderlösungen für individuelle Bäder sind unsere Spezialität. Deshalb sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Spiegel und Wandgestaltung im Bad geht!