Mehr als nur praktisch: Design und Funktion in perfekter Verbindung!
11.08.2025  Pressemeldung Alle News von AS-BadDesign

AS-BadDesign: Gäste-WC-Lösungen mit Ablagen

Alles im Griff

Spiegel mit integrierten Ablagen setzen auch in kleinen Räumen besondere Akzente.

Sie verbinden ansprechendes Design mit praktischer Funktion und bieten Platz für Gästehandtücher, Pflegeprodukte und andere Essentials.

So bleiben alle wichtigen Dinge stets griffbereit, ohne den Raum zu überladen – ideal für Gäste-WCs, kleine Bäder oder Flure mit begrenztem Platzangebot.

Vielseitig kombinierbar, individuell einsetzbar.

Ob als gezielter Blickfang oder harmonisch eingebunden in die bestehende Badgestaltung – Spiegel mit integrierten Ablagen bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.

Entdecken Sie, wie funktionale Details die Raumwirkung nachhaltig verändern und Ihrem Bad eine ganz eigene Note verleihen können.

Lassen Sie sich von der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren

AS-BadDesign GmbH
AS-BadDesign GmbH
Auf dem Kessellande 4
30900 Wedemark
Deutschland
Telefon:  05130 58683-0
as-baddesign.de
