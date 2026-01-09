Mit der Markteinführung der neuen Duschenserie Artweger PRESTIGE ist das umfangreiche Artweger Mittelpreis-Sortiment nun vollständig!

Es liegt in der Preisstellung deutlich unter den Premiumprodukten und besteht aus den Serien Artweger PRESTIGE, DYNAMIC, MOVE und den Duschsystemen ARTSHOWER.

Damit steht Ihnen jetzt ein vollständiges Artweger Qualitäts-Sortiment für den Ersteinrichter und kostenbewussten Sanierer zur Verfügung, von Pendeltüren über Schiebetüren bis hin zu Walk In Lösungen.

Die neuen preisstarken Duschen punkten natürlich auch mit den einzigartigen Artweger Vorteilen:

++ Reinigungsfreundlichkeit mit glatten Flächen und ARTCLEAR GLAS

++ Barrierefreiheit mit Vario Dicht System

++ Einfache und präzise Einmann-Montage

++ Spezielle Doppelverpackung für intakte und vollständige Anlieferung

++ Qualität aus Österreich

Dazu kommt noch ein moderner, designstarker Auftritt!

Legen Ihre Kunden Wert auf Qualität und Funktionalität bei gleichzeitig attraktivem Preis – dann liegen Sie mit dem Artweger Preis/Leistungs-Sortiment goldrichtig. Mehr dazu finden Sie hier...

www.artweger.de