30.12.2025  Pressemeldung Alle News von Artweger

Artweger: Gesamter Duschplatz aus einer Hand

Mit dem einzigartigen Sortiment von Artweger sparen Artweger Partner bei der Planung und Umsetzung eines neuen Duschplatzes Zeit und damit Geld.

Und sie können Ihren Kunden ein spannendes Sortiment mit vielen einzigartigen Produktvorteilen anbieten.

In den letzten Jahren hat der österreichische Duschkabinenhersteller Artweger sein Sortiment ständig erweitert und abgerundet. Jetzt kann das Unternehmen seinen Kunden alle Produkte rund um den Duschplatz aus einer Hand anbieten – in gewohnter Artweger Qualität und mit der bekannt raschen und zuverlässigen Abwicklung.

Das Duschplatz-Sortiment im Detail:

  • Duschkabinen mit echtem Mehrwert in jeder Preisklasse
  • Duschbadewannen und Dampfduschen in Top-Qualität
  • Moderne Rückwandplatten ARTWALL
  • Duschwannen in Acryl oder Mineralguss
  • Duschsysteme mit Kopfbrause DROP CONTROL in 2 Designs

Darüber hinaus hat Artweger echte Branchenhighlights im Programm, wie die Duschbadewannen TWINLINE, die Dampfdusche BODY+SOUL oder die absolute Neuheit JOICE Walk In+.

Das „Alles-für-den-Duschplatz“ Sortiment erleichtert dem Artweger Partner die Planung und Beschaffung der einzelnen Produkte gemäß dem Motto „Wir machen Ihnen das Leben leichter“ .

www.artweger.de

Artweger GmbH & Co. KG
Artweger GmbH & Co. KG
Postfach 1169
83402 Ainring
Deutschland
Telefon:  0800 111 4442-0
www.artweger.de
