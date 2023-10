Die Teilnahme am Gewinnspiel ist denkbar einfach. Jede Bestellung einer Duschkabine einschließlich der neuen JOICE Walk In+ nimmt automatisch an der nächstmöglichen Ziehung teil, ohne Anmeldung oder Registrierung.

Das bedeutet, je mehr Bestellungen bei Artweger platziert werden, desto mehr Chancen haben die Artweger Kunden!

Teilnahmeberechtigt sind nur Installateure und Badstudios, die bis 31.12.2023 eine Artweger Duschkabine direkt bei Artweger bestellen. Mitarbeiter von Artweger sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Die Ziehungen erfolgen wöchentlich unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Gewinner werden persönlich verständigt und nach erteilter Zustimmung in regelmäßigen Abständen namentlich veröffentlicht. Der Gewinn kann nicht in bar ausbezahlt werden.