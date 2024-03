Bei der Planung eines neuen Bades geht es immer auch um die gewählte Formensprache. Alle Elemente, von Waschtisch über Armaturen bis zur Dusche und Badewanne sollen harmonisch zusammenpassen. Die Suche nach den richtigen Produkten ist da mitunter sehr zeitaufwändig, einerseits, weil das Angebot am Markt sehr unübersichtlich ist und andererseits, weil viele Kunden oft unsicher sind, wenn es um die Badausstattung geht.

Hier hilft die neue Duschenserie Artweger Dynamic. Sie vereint organische und geometrische Elemente und bildet so eine neue Formensprache, die einen wesentlichen Vorteil hat: Sie passt in jedes Bad. Dadurch lässt sich die neue Artweger Dynamic völlig flexibel mit Armaturen und Möbel in unterschiedlichen Designsprachen kombinieren.

Doch die neue Artweger Dynamic überzeugt nicht nur durch ihr außergewöhnliches Designkonzept. Die bekannten und beliebten Vorteile der Artweger Duschen sind auch bei der neuesten Duschenserie Standard: Geklebte Scharniere für einfache Reinigung, verdeckte senkrechte Silikonfugen, einfache 1-Mann Montage mit präziser 3D-Justierung, Vario Dicht-System und optional das einzigartige ARTCLEAR Glas gehören zu den funktionellen Highlights der Artweger Dynamic.

