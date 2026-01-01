Restwasser in Kopfbrausen kann sich mit der Zeit zu einem echten Problem entwickeln. Denn durch das Restwasser kommt es zum Nachtropfen der Kopfbrause und damit zu einem Verkalken der Wasserdüsen. Sind die Austrittdüsen einmal verkalkt, steigt der Druck im Inneren der Kopfbrause und es kommt zum allseits bekannten Bersten des Brausekörpers und damit zu einer Reklamation.

Die ARTSHOWER Kopfbrausen haben deshalb ein patentiertes DROP CONTROL System. Dabei wird nach dem Brausen Luft in die Kopfbrause gezogen. Dieses "pumpt" das Restwasser aus dem Brausekörper. Dadurch wird ein Verkalken der Kopfbrause reduziert und die Lebensdauer der Duschsysteme verlängert.

Darüber hinaus verringert sich die Legionellengefahr. Und die Anwender bekommen ein modernes, pflegeleichtes Duschsystem ohne nachtropfende Brausen.

PS: ARTSHOWER bietet noch weitere Vorteile, wie die Handbrause PLUS mit dem Single-Strahl, die das Reinigen der Duschgläser erleichtert - besonders in Kombination mit ARTCLEAR GLAS.

