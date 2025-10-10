Das Zusammenspiel mit anderen Gewerken sorgt immer wieder für Terminverschiebungen und ungeplanten Wartezeiten. Mit ARTWALL können Installateure die Wandgestaltung im Badezimmer selbst übernehmen und zusätzliche Wertschöpfung generieren.

Die nur 3mm dünnen ARTWALL Alu-Verbund Wandpaneele werden einfach auf die bestehenden Rückwände aufgeklebt. Und das Schöne daran: Das direkte Weiterarbeiten auf der Baustelle ist möglich. Damit steigt die Unabhängigkeit von anderen Gewerken. Und natürlich steigt auch die Wertschöpfung mit der Wandgestaltung!

Artwall ist sehr widerstandsfähig, fleckunempfindlich und besonders pflegeleicht. Ihre Oberfläche ist wasserfest und leicht zu bearbeiten.

Die ARTWALL Wandpaneele gibt es in vielen trendigen Farben und Dekoren in den Größen 100 x 255 cm und 150 x 255 cm. Sie sind kurzfristig ab Lager lieferbar. Durch den attraktiven Preis ist die ARTWALL für viele Badplanungen eine kostengünstige und pflegeleichte Alternative zu den Fliesen.

