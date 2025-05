Die neue Armaturengeneration E² von SCHELL punktet mit innovativer Technologie, wie einem ToF-Sensor, integriertem Bluetooth® und Direktsteuerung per App. Bild: Schell GmbH & Co. KG

Die neue Armaturengeneration von SCHELL setzt Maßstäbe, wenn es um zukunftsweisende Technologien und Benutzerfreundlichkeit geht. Ob intuitive App, präzise Auslösung oder attraktives Design – mit E² hebt SCHELL den Standard für elektronische Waschtisch-Armaturen auf ein neues Level – für alle Einsatzorte und Nutzer. Dank werkseitig integriertem Bluetooth® überzeugt die neue Armaturengeneration E² mit intuitiver, sekundenschneller App-Parametrierung und -Dokumentation. Die neue ToF-Sensortechnologie (Time of Flight) sorgt für eine exakte, störunempfindliche Auslösung – selbst bei Nutzung von Warnwesten.

Die Armaturengeneration E² mit integriertem Bluetooth® umfasst Waschtisch-Armaturen aus den bekannten SCHELL Serien XERIS, CELIS und PURIS. Mit der benutzerfreundlichen E² App lassen sich Armaturen der neuen Generation, die sich in Bluetooth®-Reichweite befinden, sekundenschnell parametrieren, Daten komfortabel dokumentieren und das Gebäudemanagement rundum erleichtern.

Präzise Sensortechnologie

Durch die Time-of-Flight-Technologie ist die Sensorik der Armaturen XERIS E², CELIS E² und PURIS E² äußerst präzise, womit unerwünschte Auslösungen, z. B. durch Spiegelungen oder Lichtreflexionen von z. B. Warnwesten, der Vergangenheit angehören. Mit der Schutzklasse IP 67 ist das Sensormodul extrem robust und vor Wasser und Staub optimal geschützt. Über eine LED im Sensorfenster sind u.a. ein schwacher Batteriezustand oder ein aktivierter Reinigungsstopp direkt erkennbar.

Zuverlässiger Verbrühungsschutz, durchdachtes Design

Alle HD-M-Armaturen der neuen E² Serie sind mit einer mechanischen Heißwasserbegrenzung ausgestattet, so dass die maximale Heißwassermenge individuell eingestellt werden kann. Die XERIS E²-T besitzt ein ThermoProtect-Thermostat mit zuverlässigem, gradgenauem Verbrühungsschutz und sofortigem Wasserstop bei Ausfall des Kaltwassers.

Die neue Generation ist im zeitlosen Design gehalten und hochdurchdacht in Bezug auf ihr robustes, vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse mit diebstahlgeschütztem, versenktem Strahlregler und leicht zu reinigender Oberfläche.

Bedienkomfort per intuitiver E² App

Dank integrierter Bluetooth®-Technologie erfolgt die Verbindung direkt zwischen Armatur und App. Praktisch: Einstellungen einer Armatur können als Profil abgespeichert und anschließend einzeln oder per Gruppenmanager auf mehrere Armaturen übertragen werden. So können bei wiederkehrenden Inbetriebnahmen Fehler vermieden und Zeit gespart werden. Stagnationsspülungen zum Erhalt der Trinkwassergüte einstellen oder Batteriestatus, Armaturenzustände und Protokolle einsehen – all das ist mit wenigen Klicks via App möglich.

Sekundenschnelle Inbetriebnahme dank vordefinierter Betriebsmodi

Zur besonders schnellen Parametrierung der E² Armaturen stehen via App drei vorkonfigurierte Betriebsmodi zur Auswahl. Im Modus „Wassersparen“ stoppt der Wasserfluss schneller nach Verlassen des Sensorbereichs – das spart wertvolle Ressourcen und erhöht die Wirtschaftlichkeit. Der Modus „Strom sparen“ sorgt durch eine optimierte Sensorfrequenz für eine verlängerte Batterielebensdauer. Der „Komfort“-Modus ermöglicht ein besonders komfortables Händewaschen dank schnellem Start und langem Wasserfluss. Darüber hinaus bietet der „Expertenmodus“ weitere individuelle Einstellungsmöglichkeiten an örtliche Gegebenheiten und Kundenwünsche, z.B. von Erfassungsbereich, Lauf- und Nachlaufzeit, usw.

Einfache Programmierung von Stagnationsspülungen

Stagnationsspülungen können mit den E² Armaturen nicht mehr nur z. B. in festem Intervall, zum Beispiel alle 24 Stunden erfolgen, sondern dank integrierter Echtzeituhr auch in festgelegten Terminserien. So kann zum Beispiel an Wochenenden zu anderen Zeiten gespült werden, als an den Wochentagen. Facility Manager können die Spültermine somit vorausschauend auf Zeiten geringer Nutzung legen. Als dritte und ganz neue Option bietet die neue Armaturengeneration die Möglichkeit der bedarfsgerechten Spülung, bei der die individuellen Nutzungen der Armaturen berücksichtigt werden.

Smartes bedarfsgerechtes Spülen

Die perfekte Symbiose von Trinkwasserhygiene und Wassersparen ist das neue smarte bedarfsgerechte Spülen. Unter Berücksichtigung der erfolgten Nutzungen wird die Spülung täglich neu berechnet und nur so lange ausgeführt, wie es für den Wasserwechsel notwendig ist. Bei ausreichender Nutzung entfällt die Spülung. Somit wird die Einhaltung der 72 h Regel (VDI 6023) jederzeit gewährleistet, ohne dass unnötig Wasser verschwendet wird.

Dokumentation auslesen und speichern

Für Betreiber, Facility-Manager und Planer bietet die neue E²-Technologie praktische lokale Unterstützung bei der Einhaltung von Normen und Richtlinien im Gebäudebetrieb - zum Erhalt der Trinkwasserhygiene und des bestimmungsgemäßen Betriebs. Die App erleichtert den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen durch die komfortable Dokumentation von Auslösungen und Wasserverbräuchen (errechnet). Die Dokumentationen können zur Weiterverarbeitung auch extern gespeichert sowie versendet werden.

Dokumentation auslesen und speichern: Die App erleichtert den Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen durch die komfortable Dokumentation von Auslösungen und Wasserverbräuchen (errechnet). Bilder: Schell GmbH & Co. KG

Zeitsparendes, komfortables Gebäudemanagement per E² App

Dank E² haben Betreiber und Facility Manager einen besseren Überblick über Sanitärräume und Armaturen in Gebäuden. Zum einfachen Auslesen und Organisieren der Daten lassen sich in der App verschiedene Gebäude und Räume anlegen. Armaturenzustände und Handlungsbedarfe werden übersichtlich grafisch dargestellt. Sekundenschnelle Inbetriebnahme, schnelles Einrichten von Stagnationsspülungen, zuverlässige Dokumentation, Handlungsbedarfe auf einen Blick – das alles und noch viel mehr bietet die E² App.

Zeitsparendes, komfortables Gebäudemanagement: Gebäude und Räume anlegen, Armaturenzustände und Handlungsbedarfe auf einen Blick, Gruppenmanager für effizienteres Parametrieren und Managen von lokalen Armaturengruppen – das alles und noch viel mehr bietet die E² App. Bilder: Schell GmbH & Co. KG