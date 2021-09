Pressemeldung

Der ideale Rückzugsort, der Entspannung verspricht und das Gefühl, angekommen zu sein – so beschreibt die Architektin Susanne Muhr von Iynx Architekten ihre Vision vom Wohnprojekt LAGOM in Herrsching am Ammersee. Die Kombination aus warmem Holz, viel Glas und Licht und einer modernen Architektursprache schafft bereits von außen ein eindrucksvolles Bild. Die Architektur erhält ihre Charakteristik durch eine hochwertige Holzlattung, die sich als stilprägendes Element über alle Fassaden zieht.





Der Duschbereich bietet eine große Kopfbrause und eine Stabhandbrause. Die IXMO Armaturen sorgen für ein reduziertes Design durch die Bündelung von Funktionen und eine einfache Bedienung.

Das Interior Konzept der Häuser und Wohnungen des Quartiers führt in Materialien, Farben und Stimmungen die Architektur und umgebende Natur im Inneren fort. Natürliche, organische Materialien und zeitlos-funktionale Formen verleihen den Wohnräumen eine angenehme Leichtigkeit. Bodentiefe Verglasungen und große Fensterelemente fangen das Tageslicht ein. Die Wohnräume sind mit Echtholzparkett aus Eiche ausgestattet – ebenso die Bäder. Dort setzt LAGOM auf namhafte Marken wie KEUCO. Armaturen und Accessoires des Markenherstellers in brillant glänzenden Chromoberflächen ergänzen die eleganten, glasierten Fliesen und unterstreichen die helle Bad-Atmosphäre.

KEUCO Armaturen „made in Germany“ vereinen erstklassiges Design, makellose Oberflächen, höchste Funktionalität und Qualität. Bei den Armaturen für Dusche und Wanne fiel die Wahl auf die Serie IXMO von KEUCO. Dank der Bündelung von Funktionen werden nur wenige Elemente auf der Wand benötigt. Gleichzeitig sind die Armaturen im Design sehr zurückhaltend und reduziert. Eine ruhige Raumästhetik entsteht, ideal zum Entschleunigen.



Durch das zeitlose Design sind PLAN blue Armaturen die ideale Wahl für die moderne Badausstattung. Brillante Chromoberflächen betonen die äußerste Präzision in der Verarbeitung effektvoll.

Zum Duschen können die Bewohner zwischen großer Kopf- oder Stabhandbrause mittels 2-Wege Ab- und Umstellventil wählen. Die Armatur dient gleichzeitig als Brausehalter und Schlauchanschlusselement. Über den Einhebelmischer lässt sich die individuelle Wohlfühltemperatur und Wassermenge einstellen. Bei der Duschmöglichkeit in der Wanne fiel die Wahl ebenfalls auf IXMO mit einer individuell höhenverstellbaren Brause mit Duschstange. Dabei lässt sich der Brauseschieber besonders leicht mit nur einer Hand oder nassen Händen bedienen.

Am Waschtisch kommen PLAN blue Einhebelmischer zum Einsatz. Eine zeitlose und langlebige Formensprache prägt ihr nachhaltiges Design. Gleichzeitig lässt sich mit den PLAN blue Einhebelmischern Wasser sparen, denn die Durchflussmenge beträgt lediglich 6 l/min anstelle der üblichen 9-12 l/min. Das Wassererlebnis wird dabei nicht beeinträchtigt: Spezielle Strahlregler sorgen für einen füllig-sprudelnden und weichen Wasserstrahl.



Das schlanke, zurückhaltende Design des Toilettenpapierhalters der COLLECTION MOLL von KEUCO verleiht ihm Leichtigkeit und zeitlose Schönheit.

Das Wohnprojekt LAGOM am Ammersee steht für mehr Natur, mehr Zeit für die Familie, mehr Nachhaltigkeit – ohne auf den urbanen Lifestyle zu verzichten. KEUCO Armaturen und Accessoires fügen sich perfekt in das hochwertige und designstarke Wohnkonzept ein.