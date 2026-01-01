Vertrauter Anblick im Brenners Park-Hotel & Spa: Zur Wiedereröffnung des Grandhotels in Baden-Baden erstrahlt der Designklassiker Madison in frischem Glanz. Möglich gemacht hat das Dornbracht ReCrafted: Die 30 Jahre alten Original-Armaturen des Hauses wurden ausgebaut, im Werk in Iserlohn handwerklich aufbereitet – und haben so ein zweites Leben erhalten.

Grandhotel in neuem Glanz

Belle-Époque-Atmosphäre in Baden-Baden: Das 1872 eröffnete Brenners zählt seit vielen Jahrzehnten zu den prestigeträchtigsten und exklusivsten Hotels der Welt. Eingebettet in die grüne Lichtentaler Allee, vereint es eine klassizistische Eleganz mit Jugendstilelementen. Marmorböden, hohe Decken und detailreiche Stuckverzierungen erzählen von einer langen, ruhmreichen Historie, kunstvoll restaurierte Salons verbinden Tradition mit modernem Luxus. Nach zweijähriger Umbauphase wurde das 5-Sterne-Haus nun im Oktober 2025 wieder eröffnet. Entscheidend für die Erneuerung war die Schonung von Ressourcen: Dafür wurden unter anderem zahlreiche historische Möbel und Tapeten upgecycelt sowie eine Gebäudetechnik installiert, die höchsten ökologischen Anforderungen entspricht.

Wiederaufbereitete Armaturen

Auch die Bäder, in denen auf Dornbracht ReCrafted gesetzt wurde, spiegeln dieses Konzept: Seit über 30 Jahren ist die opulente Designserie Madison fester Bestandteil der Zimmer und Suiten. Im Rahmen der Renovierungsarbeiten wurden die Armaturen mit dem nostalgischen Art déco-Look schonend zurückgebaut und ins Werk nach Iserlohn transportiert, wo ein detailreiches handwerkliches Remanufacturing erfolgte. Am Ende des mehrstufigen Prozesses, bei dem die Originale unter anderem neue Oberflächen und Funktionsteile erhalten haben, stand der Wiedereinbau. Nun bietet Dornbrachts Grande Dame einen überraschend vertrauten Anblick in den Bädern – und erzählt ihre ganz eigene Geschichte.

„Dass eine Designikone wie Madison und das Brenners zusammengehören, haben die vergangenen 30 Jahre bewiesen”, sagt Stephan Bösch, Geschäftsführender Direktor des Brenners Park-Hotel & Spa. „Umso mehr freut es uns, dass wir die vorhandenen Armaturen erhalten konnten. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern spiegelt auch unseren ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz perfekt wider.”

Brücke zwischen Historie und Zukunft

Durch Dornbracht ReCrafted werden pro aufgearbeiteter Armatur rund 40 Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich zu einem Neuprodukt eingespart. Unnötiger Materialschrott lässt sich damit vermeiden. „Das ReCrafted-Projekt im Brenners zeigt nicht nur, wie zeitlos das Design und wie hochwertig die Materialien unserer Armaturen sind”, so Caroline Schmitt, Geschäftsführung Dornbracht. „Die Wiederverwendung der Originale leistet darüber hinaus einen beträchtlichen Beitrag zum Nachhaltigkeitsbestreben des Hotels. Unsere Madison schlägt damit nicht zuletzt eine Brücke zwischen der reichen Historie und der Zukunft des Hauses.”