EPDs vom Instytut Techniki Budowlanej (ITB) ausgestellt und auf EcoPlatform veröffentlicht • Umfassende EPD-Dokumentation für Schallschutzprodukte • Niedriger CO2-Fußabdruck unter vergleichbaren EPD-dokumentierten Produkten

Armacell, ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen zur Anlagenisolierung sowie technischer Schäume, hat seine Nachhaltigkeitsdokumentation mit der Veröffentlichung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für sein ArmaComfort Schallschutzportfolio erweitert. Die vom Instytut Techniki Budowlanej (ITB) ausgestellten und auf EcoPlatform veröffentlichten EPDs liefern transparente, verifizierte Daten zur Umweltleistung der ArmaComfort Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus.

Mit diesem Schritt bietet Armacell eines der am umfassendsten durch EPDs dokumentierten, derzeit am Markt verfügbaren Akustikdämmstoffportfolios. Die Deklarationen bestätigen, dass ArmaComfort Produkte im Vergleich zu alternativen Schaumstofflösungen für denselben Anwendungsbereich einen besonders geringen CO 2 -Fußabdruck aufweisen und somit eine fundiertere Materialauswahl bei der nachhaltigen Gebäudeplanung unterstützen.

EPDs liefern unabhängig verifizierte Informationen über die Umweltauswirkungen von Bauprodukten, von der Rohstoffgewinnung und Herstellung über die Nutzung bis hin zum Ende der Lebensdauer. Basierend auf internationalen Normen wie ISO 14025 und EN 15804 sind sie ein unverzichtbares Planungsinstrument für Architekten, Ingenieure und Fachplaner, die an Projekten arbeiten, die auf Zertifizierungen für grünes Bauen wie LEED®, BREEAM® oder DGNB abzielen.

Die soeben veröffentlichten EPDs decken das ArmaComfort Portfolio für den Schallschutz in der Gebäudetechnik ab, darunter die mehrschichtigen ArmaComfort AB Produkte und die flexiblen ArmaComfort Schwerfolien. Durch die Veröffentlichung dieser Daten über die EcoPlatform gewährleistet Armacell eine breite Zugänglichkeit und Vergleichbarkeit innerhalb digitaler Bauplanungsprozesse.

„Umweltproduktdeklarationen spielen eine entscheidende Rolle, um transparente, lebenszyklusbasierte Entscheidungen im Bausektor zu ermöglichen“, sagt Pascal Raphoz, Director Global Acoustics bei Armacell. „Mit den EPDs für unser ArmaComfort Portfolio unterstützen wir unsere Kunden dabei, zunehmend strengere Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen und belegen zugleich den geringen CO 2 -Fußabdruck unserer Schallschutzlösungen.“

Armacell investiert seit vielen Jahren kontinuierlich in die Entwicklung und Verifizierung von Umweltproduktdeklarationen und erweitert kontinuierlich sein Angebot an verifizierten Umweltdaten. Die neuen ArmaComfort EPDs unterstreichen das Engagement des Unternehmens, akustische Leistungsfähigkeit, Brandschutz und Nachhaltigkeit in Gebäudetechnik-Anwendungen zu kombinieren.

Die EPDs sind auf der ITB-Website und der EcoPlatform verfügbar: eco-portal.eco-platform.org/#epdtable

© Armacell, 2026. Alle Rechte vorbehalten. ArmaComfort® ist eine Marke der Armacell-Gruppe.