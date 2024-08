Der Nettoumsatz belief sich auf 1.274 Millionen Euro , was einem Rückgang von 15,5 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 entspricht. Davon entfielen 621 Millionen Euro auf das zweite Quartal, was aufgrund der schwächer als erwarteten Marktnachfrage einem Rückgang von 17,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

D as bereinigte EBIT b elief sich auf 57 Millionen Euro , was einen Rückgang von 62,3 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 entspricht. Davon entfielen 27 Millionen Euro auf das zweite Quartal, was einem Rückgang von 65,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Free Cash Flow lag bei -24 Millionen Euro und verbesserte sich damit gegenüber -30 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023. Im zweiten Quartal wurden 27 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Nettoverschuldung betrug 721 Millionen Euro, verglichen mit 611 Millionen Euro zum Jahresende 2023, bedingt durch die Saisonalität des Free Cash Flow, den Erwerb eines neuen Werks in Ägypten und die Dividendenausschüttung.

Präsident Paolo Merloni:

„Ich glaube fest an die Zukunft unserer Branche sowie an die Rolle, die Ariston Group spielen wird, und diese Überzeugung treibt mein Engagement für unser Unternehmen auch als Hauptaktionär an. Unabhängig von den vorübergehenden Marktbedingungen konzentrieren wir uns auf unsere Strategie, nutzen unsere solide Vision, konsolidieren unsere globale Präsenz und beschleunigen die Synergien zwischen Wolf und Brink, wobei Innovation und Nachhaltigkeit unsere Antriebe sind.“

CEO Maurizio Brusadelli:

„Das Jahr 2024 hat sich als ein Übergangsjahr für unsere Branche nach den jüngsten Spitzenwerten bestätigt, wobei eine schwache Heizungsnachfrage in den wichtigsten europäischen Märkten unsere operative Hebelwirkung beeinträchtigt hat. Wir haben unsere Initiativen zur Kosten- und Investitionsoptimierung verstärkt, indem wir uns dabei auf Vereinfachung und Synergien konzentrieren, ohne auf unsere Erholungsfähigkeit im Jahr 2025 und mittelfristige Perspektive zu verzichten.“