PUK Duschkabinen: ARCHITECT@WORK Düsseldorf – Wir sind dabei!

In einer Woche – am 6. und 7. Dezember 2023 – öffnet die ARCHITECT@WORK in Düsseldorf ihre Tore. Die zweitägige Messe wird gerne von der gesamten Architektur- und Designszene, aber auch von Entwicklern, Professionisten und Interior-Fachleuten für ein spannendes Update genutzt.