Ende Oktober fand die Tagung des Arbeitskreises der Dozenten für Klimatechnik am Viessmann Unternehmensstammsitz in Allendorf (Eder) statt. 20 Professorinnen und Professoren kamen zusammen und nutzten die Möglichkeit, sich intensiv über drängende Themen, wie die Energiewende im Allgemeinen oder die Umsetzung von klimatechnischen Anforderungen im Speziellen, auszutauschen. Der Arbeitskreis der Dozenten für Klimatechnik setzt sich aus Professorinnen und Professoren zusammen, die sich sowohl mit der Ausbildung junger TGA-Ingenieure (Technische Gebäudeausrüstung) an deutschen Hochschulen und Universitäten als auch mit der Bearbeitung aktueller Fragestellungen und Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Klimatechnik befassen. Dabei geht es insbesondere um die Lehrgebiete Raumlufttechnik und thermische Gebäude- und Anlagensimulation.

Ziel der Tagung war, den Professorinnen und Professoren bei Viessmann eine Möglichkeit zu bieten, untereinander einen Wissenstransfer zu vollziehen und sich über das wichtige Thema der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Lehre auszutauschen. Dabei lag der Fokus vor allem auf technischen Lösungen für Wärmepumpen und lufttechnische Anlagen sowie auf aufkommende Anpassungen im Bereich Normung und People-Management. Natürlich wurden vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Klima- und Energiesituation alle Themen im Hinblick auf die Energiewende betrachtet. So zeigten sie die Gäste besonders an der Active Transition von Viessmann interessiert, also die Umstellung des Produktportfolios auf Wärmepumpen und andere Systeme zur Nutzung regenerativer Energien.

Da traf es sich gut, dass auch eine umfassende Führung durch das Unternehmen auf dem Programm stand. Neben dem Unternehmensmuseum Via Temporis wurde auch die hochmoderne und energieeffiziente Fertigung sowie das Schalllabor besichtigt. Vorbereitet und durchgeführt wurde die Tagung vom Viessmann Geschäftsbereich ViAir.