Hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen? Was ist das genau? DERBLAUE® entwickelt Produkte, die dank eingearbeiteter Biegemetallelemente maximale Freiheit im Handling erlauben, d.h. die Produkte können besonders in engen oder verwinkelten Einbausituationen eingesetzt werden, da sie um Rohre, Kanten, Ecken etc. gebogen und angepasst werden können. Der Vorteil? Mehr Effizienz, mehr Sauberkeit, mehr Professionalität!

Hier ein paar Beispiele, wo DERBLAUE® eine erhebliche Erleichterung bringt. Mit den Produkten von DERBLAUE® arbeitet Dein Team effizienter, professioneller und sauberer. Das begeistert auch die Kunden.

Wartung eines Wandheizgeräts

Die Wanne wird unterhalb der Brennerkammer positioniert, damit die Brennerkammer gespült und gereinigt werden kann. Das Wasser kann über die Rutsche gezielt in die Wanne geleitet werden und die Steuerung bleibt maximal geschützt. Die leistungsstarke Pumpe, betrieben mit spritzwassergeschütztem Akku oder Netzteil, fördert das Wasser mit 10 Liter / min ab.

Pumpen schnell und effizient tauschen

Bei der Wartung oder für den perfekten Pumpentausch kann je nach Bedarf aus dem Sortiment von DERBLAUE® gewählt werden: In manchen Situationen liefert die Wanne beste Dienste. In komplexeren Situationen können Trichter, Rosetten und Rutsche kombiniert werden, um einen sicheren Ablauf ohne Spritzer zu gewährleisten. Die Trichter, erhältlich in zwei verschiedenen Größen, verfügen über einen ¾ Zoll Messinganschluss. Einfach einen Schlauch anbringen und das Wasser gezielt in den Abfluss leiten. Effizientes, sauberes und auch ergonomisches Arbeiten kann so einfach sein!

Ventile tauschen

Beim Wasser auffangen und abpumpen spart das DERBLAUE® Set, bestehend aus Wanne, Pumpsystem und Helfer, Zeit und damit Geld. Auch Kunden sind beeindruckt von der Professionalität des Werkzeugs und der Sauberkeit der Baustelle. Und das Beste: Das System amortisiert sich bereits nach wenigen Einsätzen.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

