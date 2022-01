Pressemeldung

Stilvoll, funktional und sicher: Mit den AquaTray Armaturen von HSK Duschkabinenbau können Fachhandwerker ihren Kunden eine ebenso elegante wie praktische Lösung für grenzenlosen Wasserspaß in der heimischen Dusche bieten. Ob als eigenständige Sicherheitsarmatur oder in Form eines Shower-Sets – das Design bereichert Kundenbäder mit moderner Formgebung und vielen praktischen Funktionen.

Die AquaTray Thermostatarmatur überzeugt sowohl durch ihre hochwertige Optik als auch durch praktische Aspekte. Die brillant-weiße Echtglasablage in den Maßen 30 x 15 cm weist eine großzügige Stellfläche für Duschutensilien jeglicher Art auf. Ein zusätzliches Anbohren der Fliesen für Regale oder Ablagen ist damit nicht mehr nötig. Das zuverlässige und hochwertige „Innenleben“ des modernen Sicherheitsthermostats, wie beispielsweise der Rückflussverhinderer, die 38-Grad-Sperre und der Kaltwasser-Ausfallsicherung machen das Duschvergnügen mit AquaTray zudem besonders sicher. In jedem Falle macht das AquaTray Thermostat als Bestandteil in einem Shower-Set oder auch als eigenständige Auf- oder Unterputzvariante eine gute Figur in jeder Duschkabine.

Funktionale Shower-Sets

Mit dem Shower-Set Model RS 200 AquaTray Thermostat sorgt HSK Duschkabinenbau für variantenreichen und ausgiebigen Wasserspaß. Aus der flachen, runden Kopfbrause mit 25 cm Durchmesser rieselt das Wasser wie ein sanfter Sommerregen herab. Sie lässt sich zudem individuell in der Höhe justieren und schwenken. Optional können aber auch verschiedene Kopfbrausen in unterschiedlichen Größen gewählt werden. Die Designhandbrause Rund sorgt mit den drei verschiedenen Strahlarten Rain, SoftRain und Massage für Wellnesscharakter in jedem Zuhause. Durch das Shower-Set RS AquaTray Thermostat mit Schwall erleben die Nutzer das Duschen neu. Die Kopfbrause mit Rain- und Schwallfunktion bietet ein erfrischendes Duscherlebnis und ist im Softcube-Design gehalten. Die Designhandbrause AquaSwitch Softcube punktet ebenfalls mit den drei Strahlarten: Rain, SoftRain und Massage. Bei der Montage des Handbrausehalters kann zwischen drei verschiedenen Höhen gewählt werden. Dank edler Chromoptik passen beide Armaturen in jedes Bad. Praktisch für den Nutzer: Anti-Kalk-Noppen vereinfachen die Reinigung der Brausen, dank beidseitiger Verdrehsicherung bleibt der Brauseschlauch auch langfristig in Form.

Flexibel einsetzbar

Die AquaTray Sicherheitsarmaturen sind auch separat als praktische Unterputz- und Aufputzvariante erhältlich. Als Unterputzvariante werden die Leitungen in der Wand verlegt – besonders optisch eine klare Aufwertung der Dusche. Die drei Abgänge ermöglichen das Anbringen einer Handbrause mit Kopfbrause, einer deckenbündigen Kopfbrause oder Regentraverse. Wer es einfach halten will, aber nicht auf die hochwertige Glasablage verzichten möchte, kann auf die AquaTray Aufputzvariante zurückgreifen, an der sich eine Handbrause anschließen lässt. Mit einem optionalen Handbrausehalter in verschiedenen Designs oder mit einer höhenverstellbaren Brausestange kann das Duschvergnügen beginnen.