Vertrieb DACH

Fachgebiet

Dein Aufgabengebiet:

Kundenbetreuung und -akquisition: Betreuung und Ausbau von Bestandskunden sowie Akquisition von Neukunden im Bereich Rechenzentren in der Region DACH

Vertriebsstrategien: Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erreichung der Umsatzziele

Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit internen Teams und internationalen Partnern zu Weiterentwicklung dieser Geschäftsbereiche

Marktanalyse: Durchführung von Markt- und Wettbewerbsanalysen zur Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten

Technische Beratung: Beratung von Kunden bei der Planung und Errichtung neuer Rechenzentren oder deren Modernisierung

Projektverantwortung: Übernahme der Projektverantwortung von der Erstberatung bis zum Abschluss

Koordination und Unterstützung: Koordination von Anfragen und Angeboten sowie Unterstützung des technischen Innendienstes

Netzwerkpflege: Aufbau und Pflege von regionalen Geschäftspartnern, Multiplikatoren und Netzwerken

Dein Profil:

Abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Bau-, Elektro-, Energie- oder Klimatechnik oder eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb technischer Produkte oder Dienstleistungen, idealerweise im Bereich TGA oder Rechenzentren

Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten

Hohe Kundenorientierung und Fähigkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen

Ausgeprägtes technisches Verständnis und Freude an kundenindividuellen Lösungen

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Hohes Engagement sowie eine zuverlässige, selbstorganisiertes und zielstrebige Arbeitsweise

Kundenorientiertes Handeln, professionelles Auftreten und Verhandlungssicherheit

Gute Englischkenntnisse

Reisebereitschaft und Flexibilität

Kenntnisse im Bereich IT-Infrastrukturen / TGA sind wünschenswert

FREU DICH AUF

… ein in der Heimat fest verwurzeltes Familienunternehmen, in einer zukunftssicheren Branche mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten im internationalen Umfeld. Dich erwarten gelebte flache Hierarchien sowie spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem dynamischen Team.



Als „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ sind ein modernes Arbeitsumfeld, mobiles Arbeiten (Home Office) und flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktives Vergütungspaket für uns selbstverständlich.

Darüber hinaus sind wir bekannt für unsere familiäre Unternehmenskultur und unsere mitarbeiterorientierten Unternehmenswerte: Wir übernehmen Verantwortung für jeden Mitarbeiter, leben persönliche Nähe, fordern und fördern dabei die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen.

So arbeitest Du nach Deiner umfassenden Einführungszeit schnell eigenständig und wächst gemeinsam mit uns. Erfahre HIER noch mehr über unsere Benefits und was uns besonders am Herzen liegt.



Zu unserer aquatherm Familie passen selbstständige und verbindliche Persönlichkeiten mit einer positiven Lebenseinstellung. Professionelles Arbeiten mit Begeisterung ist unser Anspruch!

Interessiert? Wir auch!

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Vergütungsvorstellung vorzugsweise online.

Bei Deinen Fragen steht Dir Stella Janz gerne persönlich zur Seite: +49 2722 950-174

