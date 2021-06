Stellenangebot

DEIN AUFGABENGEBIET:

Weiterentwicklung des Portfolios im Rahmen der Produktstrategie

Analyse von Kundenbedürfnissen, Identifizierung neuer Produktideen und Geschäftsmodelle im Bereich der Rohrleitungssysteme

Ganzheitliche Betreuung der Produktentwicklungsprojekte von der Erstellung des Business Plans bis zur Markteinführung

Technische Beratung, Produktpräsentation und Unterstützung bei Verkaufsförderungsmaßnahmen für Vertrieb und Kunden

Erstellung von anwendungs- und produktbezogenen Informationen

Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten im Bereich Digital Marketing

Koordination und Steuerung von bereichsübergreifenden Projekten

DEIN PROFIL:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Wirtschaftsingenieurwesen, der Versorgungstechnik oder vergleichbarer Abschluss mit technischen und betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten

Mehrjährige Berufserfahrung im Produktmanagement, idealerweise in der Gebäudetechnik bzw. Bauindustrie

Erfahrung in den gängigen Methoden und Werkzeugen des agilen Innovations- und Projektmanagements

Ausgeprägte Kommunikationskompetenzen sowie analytisches Denkvermögen gepaart mit Offenheit für Innovationen und kreative Lösungen

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

SAP- oder PIM-Kenntnisse von Vorteil

Sicherer Umgang mit MS-Office

WIR HABEN VIEL ZU BIETEN!

Es erwarten Dich anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem international aktiven, aber in der Heimat tief verwurzelten Familienunternehmen. Als „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ sind Teamarbeit, ein modernes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Vergütung für uns selbstverständlich. Darüber hinaus sind wir bekannt für unsere familiäre Unternehmenskultur und unsere mitarbeiterorientierten Unternehmenswerte: Wir übernehmen Verantwortung für jeden Mitarbeiter, leben persönliche Nähe, fordern und fördern dabei die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen. So arbeitest Du nach Deiner umfassenden Einführungszeit schnell eigenständig und wächst gemeinsam mit uns. Erfahre HIER noch mehr über unsere Benefits und was uns besonders am Herzen liegt.

Zu unserer aquatherm Familie passen selbstständige und verbindliche Persönlichkeiten mit einer positiven Lebenseinstellung. Professionelles Arbeiten mit Begeisterung ist unser Anspruch!

INTERESSIERT? WIR AUCH!

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen

Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Vergütungsvorstellung vorzugsweise online. Bei allen Fragen steht Dir Sebastian Hörich gerne persönlich zur Verfügung: +49 2722 950-173.

