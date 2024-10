aquatherm bietet ein neues akkubetriebenes Schweißwerkzeug an, mit dem das Schweißen von Polypropylenrohren (PP) noch einfacher und schneller gelingt.

Das MSG 40 A ist sowohl für den Einsatz auf der Werkbank als auch für freihändige Anwendungen geeignet und bietet eine Akkuspannung von 18,0 V und eine Kapazität von 10,0 Ah. Die kabellose Technik ermöglicht Bewegungsfreiheit, die besonders in beengten Arbeitsumgebungen von Vorteil ist. Dank der LiHD-Akkutechnologie kann der Akku schnell wieder aufgeladen werden, was die Effizienz deutlich steigert. Mit zwei Akkus werden Ausfallzeiten nahezu eliminiert. Die kompakte Bauweise und die ergonomische Gestaltung ermöglichen eine einfache Handhabung, auch bei längeren Einsätzen. Die elektronische Steuerung erlaubt eine präzise Temperatureinstellung im Bereich von 100 - 300 °C und gewährleistet so die Erfüllung der Richtlinie DVS 2208-1 (09/2019).

Das MSG 40 A nutzt Akkus des Cordless Alliance Systems (CAS), einer branchenübergreifenden Kooperation führender Werkzeughersteller, darunter auch Metabo. Alle Akkus und Ladegeräte der CAS-Partner sind untereinander kompatibel. Das bedeutet, dass der Akku des MSG 40 A auch mit anderen Werkzeugen der CAS-Partner verwendet werden kann, was die Investitionskosten reduziert und die Lagerhaltung vereinfacht. CAS ist ein offenes System, dem sich immer mehr namhafte Hersteller anschließen. Dies gewährleistet eine langfristige Verfügbarkeit und Erweiterbarkeit der Akku- und Ladetechnologie.

Das neue akkubetriebene Schweißwerkzeug kann direkt über aquatherm bezogen werden. Weitere Informationen und Kontakt unter www.aquatherm.de.