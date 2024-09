Die dynamischen Entwicklungen Künstlicher Intelligenz und beim Cloud Computing stellen Rechenzentren vor die Herausforderung, eine leistungsfähige Infrastruktur bereitzustellen. Die Kühlung spielt dabei eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz und Betriebssicherheit. Das Kunststoffrohrsystem aquatherm blue deckt nicht nur den Kühlbedarf effektiv ab, sondern senkt auch Energiekosten und steigert die Nachhaltigkeit.

Um den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen im Rechenzentrumsmarkt gerecht zu werden, erfordert es eine umfassende Strategie, die sowohl die zunehmenden Energiekosten als auch den innovativen Einsatz von Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) berücksichtigt. Die globale Energiekrise und die daraus resultierenden Preissteigerungen für die Kapazitäten von Rechenzentren erfordern ein Umdenken hin zu effizienteren und nachhaltigeren Lösungen. Gleichzeitig treibt der exponentielle Anstieg in der Nutzung von Large Language Models (LLM) die Nachfrage nach leistungsfähigeren Rechenzentren voran. Dienste wie ChatGPT, die LLMs nutzen, stiegen beispielsweise zwischen Ende November 2022 und Mai 2023 um 1.310 % an. Um in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Betreiber von Rechenzentren nicht nur ihre Energieversorgung sichern und optimieren, sondern auch ihre Systeme auf die schnell fortschreitende technologische Entwicklung ausrichten.

Wie beeinflusst die Kühltechnologie die Energieeffizienz und Kosten?

Vor diesem Hintergrund ist die Kühltechnologie ein entscheidender Faktor für Rechenzentren. Denn die Kühlung sorgt bei hoher Leistungsdichte für Energieeffizienz und Langlebigkeit der Infrastruktur. Und sie kann die Kosten erheblich senken. Maßstab für die Energieeffizienz in Rechenzentren ist die Power Usage Effectiveness (PUE), die das Verhältnis des Gesamtenergieverbrauchs zu dem direkt für IT-Operationen genutzten Energieaufwand angibt. Das Rohrsystem aquatherm blue bietet hier eine Möglichkeit, den PUE-Wert durch effizientere Kühl- und Heizsysteme zu verbessern, insbesondere in Umgebungen mit 50 kW Racks.

Beispielsweise kann ein Rechenzentrum mit einer Kühllast von 1 MW, das aquatherm Rohrsysteme verwendet, über einen Zeitraum von 10 Jahren bis zu 5.491 MWh Energie einsparen, wenn die Racks für 50 kW optimiert sind. Dies entspricht in 10 Jahren einer geschätzten Kosteneinsparung von 5.613.210,47 USD, unter der Annahme eines jährlichen Kostenanstiegs für eine MWh um 2,5%. Das richtige Rohrsystem kann also zu beträchtlichen Energieeinsparungen führen.

aquatherm blue ist ein Rohrsystem aus PP-RCT. Es unterscheidet sich durch seine innovative Mehrschicht-Glasfaser-Verbundtechnologie von herkömmlichen Materialien. Die aquatherm blue Kunststoffrohre minimieren die lineare Wärmeausdehnung und bieten eine leckagefreie Verbindung durch Heißschmelzverfahren. Ihre Vielzahl an positiven Eigenschaften machen das System zur idealen Wahl für die direkte Chip-Kühlung. Gegenüber Stahl und Kupfer bietet PP-RCT bietet einen reduzierten CO 2 -Fußabdruck, erhöhte Korrosionsbeständigkeit und hervorragende thermische Effizienz, was zu niedrigeren Betriebskosten führt. Zudem verfügt aquatherm über Spezialisten für Rechenzentren und bietet Mehrwerte bei der Planung, Auslegung und beispielsweise der hocheffizienten Vorfertigung, die die Projektzeit und Inbetriebnahme deutlich verkürzt. Hier einige Referenzen.

Hyperscale-Rechenzentrum Novva

Das Hyperscale-Rechenzentrum Novva in Salt Lake City, Utah (USA), verfügt über 1,5 Millionen Quadratmeter Fläche und setzt auf ein wasserloses Kühlsystem, um den enormen Wasserverbrauch traditioneller Systeme zu vermeiden. Die Entscheidung für das Kunststoffrohrsystem aquatherm blue basiert auf den negativen Erfahrungen von Vizepräsident Steven Boyce, der an anderen Standorten mit erheblichen Korrosionsproblemen bei Stahlrohren konfrontiert ist. Im Gegensatz dazu ist er mit aquatherm hochzufrieden, denn das System arbeitet problemlos und führt zu einer effizienten und nachhaltigen Kühlung. Dank BIM-Technologie wurde die Installation der rund 1350 Meter aquatherm blue in der Unterflurkonstruktion optimiert.

Rechenzentrum TierPoint

Moderne Rechenzentren wie das TierPoint in Jacksonville, Florida (USA), benötigen zuverlässige Kühlsysteme, die rund um die Uhr funktionieren. Seit 2014 nutzt TierPoint Polypropylen-Rohre von aquatherm, die sich durch eine nahezu leckfreie und korrosionsbeständige Verbindung auszeichnen. Dank der schnellen und einfachen Installation sowie der hervorragenden Leistung entschied sich TierPoint auch bei einer kürzlichen Erweiterung erneut für aquatherm.

Rechenzentrum Lawrence Livermore National Laboratory

Seit 2012 verwendet das Lawrence Livermore National Laboratory (Kalifornien, USA) aquatherm Rohre zur Kühlung seiner Supercomputer. aquatherm blue überzeugt auch hier durch zahlreiche Vorteile wie einfache Installation, Leichtigkeit und chemische Reinheit, ohne Korrosionsrisiken. aquatherm Rohre erfüllen die strengen Wasserqualitätsanforderungen und unterstützen damit die zuverlässige Kühlung in kritischen Anwendungen, was sie zur bevorzugten Wahl für die modernsten Supercomputing-Projekte macht.